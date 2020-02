Tirsdagens Premier League-rykter

En gammel Premier League-kjenning kan være på vei tilbake til England etter inneværende sesong.

Ifølge den italienske avisen Corriere dello Sport skal både Tottenham og Everton være svært interesserte i å hente Chris Smalling i sommerens vindu. Midtstopperen er i dag på lån i Roma fra Manchester United, men kan forlate Old Trafford permanent til sommeren.

Etter Manchester City sin utestengelse fra Champions League de neste to sesongene har spekulasjonene gått på om flere stjernespillere ville forlate klubben etter denne sesongen. Nå rapporterer Manchester Evening News at så ikke er tilfelle. Avisen skriver at Raheem Sterling er fast bestemt på å bli værende på Etihad, det skal agenten hans ha uttalt.

Liverpool skal ønske å forsterke seg på spissplass og har sett seg ut tyskeren Timo Werner som en ideell mann på topp. Ifølge Independent er Jürgen Klopp en stor beundrer av Werner, men Merseyside-klubben har foreløpig ikke tatt kontakt med RB Leipzig med tanke på en overgang for 23-åringen.

Ifølge Mundo Deportivo skal Barcelona være på vei til å signere danske Martin Braithwaite fra Leganes på en såkalt nød-overgang.

Boubakary Soumare er en ettertraktet mann. 20-åringen skal være jaktet av lag som Chelsea, Liverpool og Manchester United. Nå skriver Express at det er dårlig stemning mellom Soumare og hans nåværende klubb Lille. Det skal være manager Christophe Galtier som har uttalt seg om saken og mye kan dermed tyde på at 20-åringen forlater sin franske klubb til sommeren.

Den brasilianske klubben Botafogo skal ifølge Globo Esporte være iferd med å signere tidligere Barcelona og Manchester City-spiller Yaya Toure i løpet av få dager.

Flere Premier League-klubber skal være interessert i Oxford United-spiller Rob Dickie. Ifølge Football Insider skal Southampton og Burnley ligge best an i jaktet på 23-åringen.

The Athletic rapporterer at Liverpool har intensivert jakten på Norwich-spiller Todd Cantwell. Midtbanespilleren skal ha en prislapp på rundt 30 millioner pund.

Arsenal har tidligere vært linket til Lille-spiller Gabriel. Til franske Telefoot skal brasilianeren ha uttalt at han hadde elsket en overgang til Premier League, på spørsmål om en mulig overgang til Arsenal i fremtiden.

