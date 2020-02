Tirsdagens Premier League-rykter

Nye rykter om Jadon Sanchos framtid, stjernespiss kan bli billigere for Liverpool og Manchester United-veteran på vei bort.

Jadon Sancho ser ut til å bli en av de store snakkisene til sommeren og Borussia Dortmund-spilleren jaktes angivelig av flere store i Premier League. Lokalavisen Ruhr Nachrichten melder imidlertid nå at engelskmannen kan komme til å bli værende i den tyske klubben, til tross for interesse fra Manchester United, Liverpool og Chelsea.

Timo Werner blir stadig koblet med Liverpool og spissen har ikke lagt skjul på sin beundring for de røde. Ifølge tyske Sport1 har tyskeren en utkjøpsklausul på rundt 30 millioner euro til sommeren. Klausulen vil også sikre den selgende klubben, RB Leipzig, rettigheten til prestasjonsbaserte bonuser i forbindelse med en overgang. Tidligere har det blitt spekulert i at klausulen har vært på 50 millioner euro.

Leicester vurderer å tilby Christian Fuchs en ny kontrakt. 33-åringen er på utgående kontrakt med klubben, skriver Daily Mail.

Det forventes at Nemanja Matic kommer til å forlate Manchester United når kontrakten går ut til sommeren. Serberens agenter ser allerede etter andre muligheter, ifølge Calciomercato, men AC Milan skal ikke være en aktuell destinasjon på grunn av midtbanespillerens høye lønnskrav.

Arsenals Granit Xhaka sier han fryktet at han aldri ville spille for klubben igjen, etter at han kom på kant med fansen tidligere denne sesongen og senere ble fratatt kapteinsbindet, melder London Evening Standard.

Roma og Manchester United er i forhandlinger om å få til en avtale for midtstopper Chris Smalling, som har vært utlånt til italienerne denne sesongen. Roma ønsker å gjøre overgangen permanent i sommer, melder Daily Star.

Arsenal står i fare for å miste stjernen Pierre-Emerick Aubameyang om de ikke klarer å komme til enighet med spissen om en ny avtale. Aubameyangs kontrakt med Arsenal går ut sommeren 2021, skriver Daily Star.

Everton har sett seg ut Lille-forsvarer Gabriel som en mål på overgangsmarkedet denne sommeren, melder The Mirror.

Philippe Coutinho kan bli tilgjengelig på markedet igjen til sommeren. Bayern München-toppene skal fortsatt ikke være helt overbevist av brasilianeren, skriver tyske Bild. Bayern har en opsjon på å kjøpe Coutinho fra Barcelona etter sesongen, men kan velge å takke nei til den muligheten.

Faren til Chelsea-profilen Marcos Alonso har hintet om at sønnen kunne tenke seg å returnere til italiensk fotball. Han har en fortid i Fiorentina, melder Calciomercato.

Manchester United kommer til å gi to 16-åringer fra Polen sjansen på prøvespill, skriver Daily Express. Forsvarsspillerne Mateusz Lipp fra Akademia Ruch Chorzow, som tidligere har prøvd seg i Sampdoria og Arsenal, samt Radoslaw Sewerys som spiller i den polske klubben Korona Kielce.