Tirsdagens Premier League-rykter

Flere klubber kobles til Daniel Sturridge, som nylig fikk kontrakten terminert i Trazonspor.

David Beckham rykende ferske MLS-klubb Inter Miami er interessert i å hente Daniel Sturridge til klubben, melder The Sun. 30-åringen, som tidligere denne uken ble sluppet fri av Trabzonspor, er utestengt fra all fotball i fire måneder. Også Aston Villa vurderer å tilby Sturridge kontrakt.

Leipzig-trener Julian Nagelsman forteller det tyske fotballmagasinet Kicker at han gjerne skulle beholdt Angelino utover denne sesongen, men at spanjolen kommer med en heftig prislapp. Venstrebacken har vært lånt ut fra Manchester City siden januar, etter at Pep Guardiola valgte å satse på Benjamin Mendy og Olexandr Zinchenko i den posisjonen.

Mason Holgate har den siste tiden blitt koblet til Manchester City, men sier at hans fokus er på intet annet enn Everton, skriver Daily Mail.

Evertons speider i Italia har ifølge Daily Star anbefalt klubben å hente Hirving Lozano fra Napoli, melder Daily Star. Meksikaneren kom fra PSV Eindhoven i januar. 24-åringen har kun startet sju kamper i Serie A denne sesongen.

Leicester følger Burnley-backen Charlie Taylor tett og ser på 23-åringen som en potensiell ersatter for Ben Chilwell, melder The Times. Chilwell har blitt nevnt i sammenheng med flere storklubber etter en solid sesong så langt.

Celtic forsøker å beholde Odsonne Edouard i klubben ved å tilby 22-åringen en ny kontrakt i Glaswow skriver Daily Record. Franskmannen har den siste tiden blitt koblet til Leicester.

Kepa Arrizabalaga er ute i kulda i Chelsea etter en svak sesong så langt. Selv om Willy Caballero tilsynelatende er Frank Lampards nye førstevalg mener Chelsea-manageren fortsatt at Kepa har en fremtid på Stamford Bridge.

Ifølge The Guardian vurderer Claudio Bravo å slutte seg til Ronny Deilas klubb, New York City til sommeren. 36-åringen skal allerede være tilbudt en kontrakt med MLS-klubben.