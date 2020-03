Tirsdagens Premier League-rykter

Hevder Manchester United-profil kan ha brukt opp sine sjanser.

Det har blitt mindre og mindre spilletid for Jesse Lingard i Manchester United den siste tiden. Nå skriver Goal at det går mot salg av 27-åringen til sommeren ettersom United planlegger å forsterke de offensive rekker. Det er ventet at United vil reinvestere eventuelle midler de får fra et salg av Lingard til nye kjøp. Lingards kontrakt med Manchester United går ut i 2021.

Aston Villa-stjerne Jack Grealish skal være én av spillerne Manchester United håper å signere til sommeren. The Mirror skriver at United står klare til å bruke 70 millioner pund på midtbanespilleren som har imponert stort for Aston Villa i Premier League denne sesongen.

Den brasilianske stjernen Willian ser ut til å være på vei bort fra Chelsea ettersom kontrakten hans går ut til sommeren. London Evening Standard skriver imidlertid at brasilianeren ikke aner hvor han kommer til å spille til høsten.

Manchester United skal være klare til å selge midtstopper Chris Smalling til sommeren. Engelskmannen er for øyeblikket på utlån hos Roma, men nå skal Arsenal stå klare til å tilby United de 25 millioner pundene de angivelig krever for Smalling, skriver Gazzetta dello Sport. Også Jose Mourinho og Tottenham viser interesse for spilleren som har imponert i Serie A denne sesongen. Samtidig skal Roma ha et sterkt ønske om å beholde spilleren.

Southampton skal være interessert i signere den engelske forsvarsspilleren Rob Dickie, men får nå konkurranse fra Leeds United som også prøver å signere 24-åringen, skriver Football Insider.

Manchester City er utestengt fra Champions League de neste to sesongene, med mindre de får medhold for deres anke i Idrettens voldgiftsrett (CAS). Utestengelsen virker imidlertid ikke å skremme City-stjerne Sergio Aguero som klubben føler seg trygge på at kommer til å bli værende i Manchester også til neste sesong, skriver London Evening Standard.

Chelsea viser interesse for Dean Henderson som er på lån fra Manchester United til Sheffield United denne sesongen. Det er The Mirror som skriver at London-klubben følger nøye med på Henderson.