Tirsdagens Premier League-rykter

Hevder Jose Mourinho vil hente Erling Braut Haaland til London.

Den norske målmaskinen blir stadig koblet til europeiske storklubber. Denne uken skriver italienske Tuttomercatoweb at Juventus håper å kunne signere nordmannen fra Dortmund, men at de vil få konkurranse fra Manchester United som fortsatt skal være interessert i spilleren. Samme avis hevder at også Tottenham og deres manager Mourinho er med i jakten på Haaland.

Arsenal viser interesse for den franske angrepsspilleren Odsonne Edouard, skriver The Mirror. London-klubben vurderer nå om de skal prøve å hente 22-åringen fra Celtic når overgangsvinduet åpner til sommeren.

Tottenham skal ha gitt Newcastle beskjed om at de kan få kjøpe venstreback Danny Rose, melder The Northern Echo. Engelskmannen dro på lån til Newcastle i januar, og Spurs virker ikke å ønske sin mann tilbake til Nord-London. Det gjenstår imidlertid å se om partene klarer å bli enige om en overgangsavtale. Avtalen til Rose med Tottenham går ut sommeren 2021.

Nettstedet football.london melder at Arsenal-manager Mikel Arteta er klar til å kvitte seg med fem seniorspillere til sommeren. Spanjolen spås å ville gjøre store endringer i troppen så fort han får mulighet. Football.london skriver at de tror Shkodran Mustafi, Sokratis Papastathopoulos, Sead Kolasinac, Mohamed Elneny og Henrikh Mkhitaryan kan bli solgt i sommer.

Portugisiske Abola hevder Jose Mourinho har fått øynene opp for Benfica-back Alex Grimaldo. Avisen melder at Tottenham skal være på jakt etter en venstreback og at Grimaldo er høyte oppe på klubbens ønskeliste. Spanjolen har imidlertid en utkjøpsklausul på 60 millioner euro. Samme avisen melder at Leicester-back Ben Chilwell også er blant backene Tottenham følger nøye med på.

Chelsea håper å signere midtbanespiller Declan Rise fra West Ham til sommeren, melder Sky Sports. Den engelske landslagsspilleren har vært blant de beste spillerne på en skuffende West Ham-lag denne sesongen. Rise kommer utvilsomt ikke til å bli billig dersom Chelsea prøver seg på 21-åringen. Rise har fire år igjen av sin kontrakt og er en nøkkelspiller for West Ham.

Manchester United er blant klubbene som jakter Birminghams supertalent Jude Bellingham. Premier League-klubben skal imidlertid oppleve tøff konkurranse om 16-åringens signatur. Borussia Dortmund er en annen klubb som også har blitt koblet til den engelske midtbanespilleren, men nå melder The Mirror at Dortmund har gitt opp kampen om å hente unggutten.

