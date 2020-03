Tirsdagens Premier League-rykter

James Maddison seiler opp som Manchester Uniteds favoritt etter Grealish-tabben.

Manchester United kan komme til å droppe Jack Grealish, og i stedet rette fokus mot James Maddison, skriver Daily Star. Det er i kjølvannet av at Jack Grealish krasjet bilen sin etter en fest i Birmingham, at avisen spekulerer i om United vil trekk seg unna Villa-stjernen.

Philippe Coutinho var en gang blant Liverpools største stjerner. Mye har imidlertid skjedd i klubben siden brasilianeren dro til Barcelona januar 2018. 27-åringen, som nå er lånt ut fra Barcelona til Bayern München, kobles stadig til en retur til Anfield, men ifølge The Mirror, er det helt uaktuelt for Merseyside-klubben å hente Coutinho tilbake.

Det er fremdeles usikkert hva som skjer med Willian neste sesong. Brasilaneren vil ha ny treårskontrakt, mens Chelsea bare vil tilby 31-åringen to år. Nå melder ESPN Brazil at kantspilleren uansett ønsker å bli værende i Premier League.

En annen spiller på utgående kontrakt er Liverpools Dejan Lovren. Ifølge Teamtalk, er Arsenal, Tottenham og West Ham interesserte i midtstopperen.

Dani Ceballos, som er lånt ut fra Real Madrid til Arsenal, vil heller returnere til gamleklubben Real Betis enn å bli værende på Emirates, dersom Real Madrid ikke ønsker ham tilbake. Det hevder Estadio Deportivo.

Tidligere denne uken omtalte vi planene om å avslutte Premier League-sesongen bak stengte dører og med et VM-lignende program og flere kamper om dagen. The Telegraph har snakket med Burnley-manager Sean Dyche, som absolutt er åpen for ideen.

Antonio Conte skal ha bestemt seg for at han ikke lenger ønsker Alexis Sanchez i Inter. Chileneren returnerer dermed trolig til Manchester United i sommer, skriver Tribal Football. Chileneren pådro seg en ankelskade som holdt ham ute av spill i tre måneder av årets sesong.