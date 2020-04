Tirsdagens Premier League-rykter

Hevder Barcelona kaster seg inn i kampen om Inter-stjerne.

Spanske Marca skriver at Barcelona er siste klubb som skal være interessert i å signere Inters spiss Lautaro Martinez. 22-åringen et et hett overgangsmål for flere klubber, og også Real Madrid og Manchester City skal være ute etter spissen.

Wolverhamton skal ikke være villig til å selge Adama Traore for mindre enn 70 millioner pund denne sommeren. Spanjolen er ifølge Football Insider koblet til en overgang til Liverpool.

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har ifølge The Athletic besluttet å utvide 2019/2020-sesongen på ubestemt slik at respektive forbund kan finne ut når de hjemlige ligaene skal avsluttes.

Goal skriver at både Liverpool, Manchester City og Manchester United har forhørt seg om Valencias kantspiller Ferran Torres.

Arsenal skal ha blinket seg ut Athletic-forsvareren Unai Nunez som et overgangsmål i sommer, ifølge spanske La Razon. 23-åringen skal ha en prislapp på 30 millioner euro.

Spissveteranen Olivier Giroud har ifølge Football.London hatt samtaler med Chelsea om en ny kontrakt med London-klubben.

Og mer Chelsea, for Daily Mail skriver at klubben fra Stamford Bridge er klare til å gi Arsenal kamp om å signere den tyske stopperbautaen Jerome Boateng.