Tirsdagens Premier League-rykter

Real Madrid skal ikke ha noen planer om å slippe Luka Jovic til Arsenal.

Det har de siste dagene blitt spekulert i om Real Madrid ønsker å kvitte seg med Luka Jovic for å få plass til Erling Braut Haaland i troppen, men spanske AS skriver nå at hovedstadsklubben akter å beholde den 22 år gamle serbiske spissen til tross for interesse fra Arsenal.

Odion Ighalo har imponert stort etter overgangen til Manchester United. Den tidligere Lyn-spilleren ble i januar lånt ut fra kinesiske Shanghai Shenhua, og nå skriver Daily Star at 30-åringen vil måtte gå ned 200.000 pund i uka om han ønsker å flytte til Manchester på permanent basis. Avisen skriver at spissveteranen tjener 300.000 pund i uka hos sin kinesiske arbeidsgiver.

Samme avis skriver også at Real Madrid ønsker å gi Manchester United konkurranse om signaturen til Borussia Dortmunds Jadon Sancho.

Om Borussia Dortmund allerede nå er på jakt etter en Sancho-erstatter vites ikke, men Sport skriver at Erling Braut Haalands tyske arbeidsgiver skal ha lagt inn et bud på 40 millioner euro for Valencias Ferran Torres.

Chelsea må ut med fem millioner pund om de ønsker å signere stortalentet Max Bird fra Derby. 19-åringen imponerte Frank Lampard da den nåværende Chelsea-manageren var sjef i Championship-klubben, skriver Football Insider.

Den franske storavisen L'Equipe skriver at PSG har kastet seg inn i kampen om signaturen til Ajax-keeper Andre Onana. Også Barcelona skal være interessert i den kamerunske burvokteren.

Barcelona-stjernen Ivan Rakitic er kritisk til hvordan han ble behandlet av sin egen klubb da han ifjor nektet å gå til PSG som en del av en avtale for å få Neymar tilbake til Camp Nou, skriver Mundo Derportivo.

Barcelonas Ousmane Dembele ser ut til å bli værende i klubben ettersom ingen klubber er villig til å betale Barcas prisforlangende på 60 millioner euro, skriver Marca.

Football Insider skriver at Tottenham ønsker å hente den 16 år gamle Feyenoord-spilleren Lamare Bogarde.