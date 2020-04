Tirsdagens Premier League-rykter

David Silva nærmer seg en retur til gamleklubben når kontrakten hans går ut i sommer, men koronapandemien kan føre til kontraktkaos.

Manchester United kommer ikke til å være i stand til å kjøpe en så dyr spiller som Harry Kane i sommer, etter at de har revurdert overgangsstrategien sin i forbindelse med koronakrisen, skriver The Guardian.

United er imidlertid fortsatt bookmakernes favoritter til å signere både Kane og Borussia Dortmunds Jadon Sancho, skriver London Evening Standard.

Atletico Madrid håper å tilby Thomas Partey en ny kontrakt, som frister ghaneseren til å bli værende i Spania, til tross for interessen for Arsenal, skriver The Guardian.

Pierre-Emerick Aubameyang har tidligere denne måneden blitt koblet til Real Madrid. Nå skriver The Express at også Manchester City er klar til å kaste seg inn i kampen om 30-åringen, som også skal være ønsket av Barcelona og Inter.

Ifølge ESPN er David Silva i samtaler med gamleklubben Valencia. 34-åringens kontrakt med Manchester City går ut etter inneværende sesong, men det er foreløpig usikkert hva som skjer med spillernes kontrakter dersom sesongen forlenges.

Napoli-stopper Kalidou Koulibaly, som har blitt koblet til klubber som Manchester City og Manchester United, sier ifølge Le10Sport at han er interessert i en ovegang til England, men også at det på ingen måte er uaktuelt å bli i Italia.

Chelsea kobles stadig til nye venstrebacker. Nå ser det ut til at de må lete andre steder enn i Porto, for Alex Telles er ifølge Gauchazh nær en overgang til PSG. Chelsea skal derfor ha rettet sin oppmerksomhet mot Leicester-spiller Ben Chilwell.

Manchester United skal ha droppet interessen i James Rodriguez, men Arsenal og Everton er fremdeles interessert i Real Madrid-spilleren, skriver The Sun.