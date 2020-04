Tirsdagens Premier League-rykter

Hevder Ole Gunnar Solskjær og Manchester United er i hard kamp om signaturen til Fiorentina-ving.

Italienske Gazzetta dello Sport melder at United er én av flere klubber som jakter Federico Chiesa i Fiorentina. Også Chelsea, Juventus og Inter skal være interessert i å sikre seg 24-åringen. Det hevdes at Fiorentina vil kreve nærmere 60 millioner euro for spilleren.

Arsenal fortsetter jakten på Atletico Madrid-spiller Thomas Partey, melder Daily Express. Avisen skriver at Partey ikke skal være imponert over det siste kontraktstilbudet fra den spanske storklubben og at han er åpen for en overgang til London-klubben.

The Telegraph skriver at Barcelona er villige til å kvitte seg med både Philippe Coutinho og Ousmane Dembele til sommeren og at klubben er åpen for å bruke spillerne i mulige bytteavtaler. Flere Premier League-klubber har vært koblet til spillerne de siste månedene.

Det har vært hevdet i spansk presse at Philippe Coutinho har vært nær en avtale med Chelsea, men The Athletic skriver at brasilianeren trolig vil bli for dyr for London-klubben som i stedet har rettet øynene mot Bayer Leverkusen-talentet Kai Havertz. 20-åringen er sett på som en svært lovende spiller og skal ha blitt vurdert som et bedre kjøp en Coutinho.

Dani Ceballos har denne sesongen vært på lån hos Arsenal, men når låneoppholdet hans avsluttes til sommeren forteller spanjolen til Movistar at han håper å få sjansen for Real Madrid. Det har imidlertid tidligere blitt spekulert i at 23-åringen kan bli sendt ut på et nytt utlån.

Edinson Cavanis kontrakt med PSG går ut til sommeren og uruguayaneren vil dermed forlate den franske hovedstaden gratis. L'Equipe hevder at Manchester United kan være interessert i å snappe opp 33-åringen. Det samme skal Atletico Madrid være.



Newcastle hadde i utgangspunktet tatt sjefsspeider Steven Nickson ut i permisjon som følge av koronakrisen, men nå er speideren satt i arbeid igjen, melder Daily Mail. Avisen skriver at det skyldes det mulige oppkjøpet av klubben og at Nickson er i satt til å lage en liste over mulige kjøp de nye eierne eventuelt kan foreta seg hvis oppkjøpet går gjennom.