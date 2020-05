Tirsdagens Premier League-rykter

Koronaviruset kan utsette, og i verste fall velte, Timo Werners overgang til Liverpool.

Liverpool skal ha fortalt Timo Werners representanter at de trenger mer tid på å avgjøre om de skal gjøre et formelt fremstøt for å sikre seg Leipzig-spilleren. Merseyside-klubben ønsker nemlig å avvente for å se hva slags påvirkning koronaviruset får for overgangsvinduet, skriver The Guardian.

Samtidig skriver Tuttosport at Inter forbereder en byttehandel hvor både Werner og Valentino Lazaro, som er på lån i Newcastle, er involvert.

Spanske Mundo Deportivo melder at Real Madrid nå forbereder et bud på Manchester Uniteds Paul Pogba.

Pogba er imidlertid ikke den eneste Real Madrid skal være interessert i. Den spanske storavisen AS skriver at hovedstadsklubben også ser på muligheten for å få til en avtale med Rennes tenåring Eduardo Camavinga. Også Manchester United skal være interessert i 17-åringen, ifølge avisen.

Alle gode ting er tre, og også Sao Paulo-spilleren Igor Gomez skal være på radaren til Real Madrid. Det skal imidlertid ikke ha blitt lagt inn noe bud på 21-åringen, og også Barcelona, Sevilla og Ajax sies å være interessert i midtbanespilleren, ifølge Goal.

Atletico Madrids Thomas Partey har ifølge The Telegraph gjort det klart at han ønsker en overgang til Arsenal, og at han håper en avtale mellom klubbene kan bli gjennomført. Alexandre Lacazette kan komme til å gå motsatt vei, ifølge avisen.

Samtidig har tidligere Aston Villa-spiss Nii Odartey Lamptey advart Partey mot å gå til engelsk fotball. Partey er nemlig også koblet til Juventus og Inter, skriver Standard.

ESPN skriver at Newcastle vil måtte betale Tottenham 12,5 millioner pund om de ønsker å hente Mauricio Pochettino som manager denne måneden.

Tidligere Bayern-trener Jupp Heynckes synes Manchester Citys Leroy Sané, som er koblet til Heynckes tidligere klubb, er overvurdert. Han mener kantspilleren ikke er verdt 100 millioner pund, skriver Independent.

Manchester United er nære ved å fullføre en avtale for Sunderlands unggutt Joe Hugill. Klubben fra Old Trafford skal ha holdt unna for konkurranse fra både Arsenal og Tottenham om den 16 år gamle spissens signatur, skriver Manchester Evening News.

Ajax-manager Erik ten Hag har bekreftet at klubben har en avtale med førstekeeper Andre Onana om at 24-åringen kan få forlate klubben denne sommeren. Både Chelsea og Barcelona skal være interesserte i kameruneren, skriver Daily Mail.

Den italienske driblefanten Stephan el Shaarawy sier han være nære å returnere til Roma i januar i det som vill blitt et forsøk på å spille seg inn i landslagstroppen før det opprinnelige EM-sluttspillet denne sommeren, skriver Goal. El Shaarawy spiller til daglig i kinesiske Shanghai Shenua.