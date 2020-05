Tirsdagens Premier League-rykter

Tysk avis hevder at Jürgen Klopp fortsatt er sikker på at han ønsker å hente sin landsmann til Anfield.

Den tyske avisen Bild hevder at Liverpool-trener Jürgen Klopp er villig til å betale de nødvendige 55-60 millioner euro det vil koste å hente Timo Werner til Anfield. De skriver at RB Leipzig allerede har øremerket Werder Bremen-stjernen Milot Rashica som hans potensielle erstatter.

Den tyrkiske avisen Fanatik skriver at Mesut Özil har bestemt seg for å ikke forlate Arsenal denne sommeren, og kommer til å bli værende ut kontraktstiden sin i London. Han har blitt koblet til Galatasaray den siste tiden.

Den italienske nettsiden TuttoMercatoWeb hevder at Chelsea fisker etter forsterkninger i Serie A, og skal ha pekt seg ut Robin Gosens fra Atalanta, som erstatter for enten Marcos Alonso eller Emerson Palmieri. Borussia Dortmund og Schalke 04 skal også være interesserte i backen som fortsatt kan velge om han vil spille for Nederland eller Tyskland.

Den franske lokalavisen La Voix du Nord skriver at Tottenham er på jakt etter en ny keeper, og Lille-målvakt Mike Maignan er mannen de ønsker å hente til London når vinduet åpner til sommeren.

Engelske Goal skriver at Manchester United fortsatt sliter med å komme til enighet med supertalentet Angel Gomes. 19-åringens kontrakt med klubben går ut etter inneværende sesong.

Borussia Dortmund har blitt koblet med Chelsea-talentet Charlie Webster, men ifølge engelske The Telegraph skal London-klubben være selvsikre på at de klarer å sikre 16-åringen på en ny kontrakt.

TuttoMercatoWeb hevder at Manchester United og Manchester City begge sikler på supertalentet Thiago Almada fra Velez Sarsfield i Argentina. 19-åringen anses som en av nasjonens største talenter, og er blitt sammenlignet med Lionel Messi.

Den spanske avisen Mundo Deportivo hevder at Barcelona fortsatt ønsker å signere en midtstopper, og skal vurdere å gjøre et fremstøt på Tottenham-forsvarer Juan Foyth når overgangsvinduet åpner igjen.

Det franske nettstedet Le10Sport skriver at RB Leipzig har kastet seg inn i kampen om Barcelona-stopper Jean-Clair Todibo, som den siste tiden skal ha blitt koblet til Everton. Franskmannen er for tiden på lån i Schalke 04.

Ifølge den tyrkiske TV-kanalen A Spor skal Burnley ha lagt inn et formelt bud på Fenerbahce-spissen Vedat Muriqi i januar, hvilket ble blankt avvist. Spissen fra Kosovo har tidligere blitt koblet med både Manchester United og Tottenham.