Tirsdagens Premier League-rykter

Leverkusen-legenden Jens Novotny mener det neste steget i Kai Havertz' karriere blir viktig.

Kai Havertz viste at han har holdt formen ved like de siste par månedene, da han var tilbake med to mål for Leverkusen mot Werder Bremen mandag. 20-åringen er ønsket av en rekke klubber, blant andre Liverpool, men den tidligere tyske landslagsspilleren Jens Novotny mener Havertz bør avslå Merseyside-klubben og i stedet velge Dortmund. Det skriver Goal.com

Manchester United er klar for å steppe opp interessen rundt Kalidou Koulibaly etter de ble gjort kjent med at også Liverpool følger med 28-åringen, hevder Gazzetta dello Sport. Napoli-spilleren regnes som en av verdens beste midtstoppere.

Loris Karius kommer ikke til å slutte seg til Liverpool-treningene de neste ukene, til tross for at keeperen terminerte lånekontrakten med Besiktas nylig, på grunn av manglende lønnsutbetalinger, skriver Daily Star.

David Silva er én av 57 Premier League-spillere på utgående kontrakt denne sommeren. Manchester City føler seg likevel trygge på at 34-åringen vil signere en korttidskontakt, slik at han kan fullføre sesongen, skulle den passere 30. juni - datoen Silvas kontrakt utløper.

Også Chelsea-manager Frank Lampard håper spillerne han ha på utgående kontrakt vil signere korttidsavtaler, for å bli værende ut sesongen. Det sier han i et intervju på klubbens hjemmesider. Willian, Pedro og Olivier Giroud er blant spillerne som bare har en drøy måned igjen av sin gjeldende avtale med London-klubben.

Juventus kan komme til å selge flere spillere denne sommeren, som følge av en ny policy, som skal hjelpe klubben i en vanskeligere økonomisk situasjon etter koronakrisen, skriver Daily Mail. Miralem Pjanic og Gonzalo Higuain trekkes frem som spillere som kan bli solgt.

Pjanic har den siste tiden blitt koblet til blant andre Barcelona, og ifølge Mundo Deportivo skal katalanerne også ha Inter-spissen Lautaro Martinez på sin radar.