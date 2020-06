Tirsdagens Premier League-rykter

Chelsea skal ikke ha gitt opp i kampen om tysk storscorer sin signatur.

Ifølge ESPN skal Chelsea sterkt vurdere å sette alle kluter til i jakten på signaturen til den tyske superspissen Timo Werner fra Red Bull Salzburg. 24-åringen er også sterkt linket til Liverpool.

Real Madrid skal ha avslått å signere Chelseas Willian gratis etter sesongen, det rapporterer The Mirror.

I Barcelona meldes det at Lionel Messi blir værende i klubben også neste sesong etter at han har oppfylt en klausul som gjorde at han i utgangspunktet kunne forlate klubben etter sesongen, det skriver Standard.

Liverpool skal nå være i seriøse forhandlinger med Harry Wilson og Rhian Brewster om å forlenge duoens utlånsavtaler med henholdsvis Bournemouth og Swansea, det skriver Telegraph.

Den engelske avisen The Mirror skriver at Arsenal er klare til å tilby David Luiz en ny ettårs-kontrakt. Ifølge rapportene må 33-åringen forvente seg en lønnsreduksjon.

Ifølge Football Insider jaktes den argentinske spissen Adolfo Gaich av Championship-toppklubbene Leeds og West Bromwich. Gaich spiller til daglig i San Lorenzo og skal i utgangspunktet ønske seg en overgang til Serie A, men han er ikke direkte avvisende til å flytte til England om tilbudet er godt nok, skriver flere medier.

Ifølge spanske Mundo Deportivo skal Inter vurdere Alexandre Lacazette som erstatter for Lautaro Martinez om han forlater klubben til fordel for Barcelona. Edinson Cavani og Timo Werner skal også være på blokka til Milano-klubben, men Lacazette ses nå på som en mer sannsynlig løsning.

Ifølge TalkSport skal Ralph Hasenhuttl være iferd med å signere en ny kontrakt med Southampton. Ifølge rapportene vil avtalen signeres allerede tirsdag.