Tirsdagens Premier League-rykter

Ole Gunnar Solskjær skal ha vært klar til å legge gigantisk sum på bordet for Barcelonas supertalent.

Spanske Mundo Deportivo og Onda Cero rapporterer begge at Manchester United stod klare til å legge hele 100 millioner euro på bordet for Barcelona-talentet Ansu Fati. De skal uansett ha fått klar beskjed at katalanerne om at skal han forsvinne, må de trigge utkjøpsklausulen på 170 millioner euro.

Både italienske Gazzetta dello Sport og La Nazione skriver at Manchester United leder an i kampen om den italienske angriperen Federico Chiesa. Både Juventus og Inter skal også ligge langflate etter Fiorentina-stjernen, som kan koste så mye som 60 millioner euro.

Thomas Partey har lenge blitt koblet med en overgang vekk fra Atlético Madrid, og ifølge Mundo Deportivo skal Arsenal være klubben som ligger lengst fremme i køen om den ghanesiske midtbanespilleren.

Espanyol-spiller Marc Roca har imponert stort i den spanske toppdivisjonen de siste årene. Såpass imponerende har han vært at nå ønsker Arsenal å hente ham til Premier League, skriver Daily Express.

Brasilianske Fox Sports skriver at det er Chelsea og Borussia Dortmund som leder an i kampen om Flamengo-stjernen Gerson. De skriver at brasilianerne håper på å få 35 millioner euro for midtbanejuvelen.

Ifølge nettstedet SportWitness, som siterer tyrkiske Yeni Asir, skal Liverpool vært svært interesserte 17-åringen Ravil Tagir, så vel som 16-åringen Burak Ince, som begge spiller for andredivisjonsklubben Altinordu.

Max Aarons i Norwich skal være på ønskelisten til flere klubber, hevder Goal.com. Det skal først og fremst være Arsenal som skal være interesserte i å hente ham, for å gi en reell utfordrer til Héctor Bellerín på høyrebacken.

Chris Smalling skal være nære en permanent overgang til Roma, skal vi tro den italienske avisen Corriere dello Sport. De hevder nemlig at Manchester United og den italienske hovedstadsklubben nærmer seg en enighet.

Goal.com hevder at Henrikh Mkhitaryan har bestemt seg for at han helst ønsker å signere permanent kontrakt med Roma. Den armenske playmakeren har vært på lån fra Arsenal denne sesongen.

ESPN rapporterer at Manchester United ønsker å sikre nye kontrakter til talentene Dean Henderson og Brandon Williams. Førstnevnte har imponert stort på lån i Sheffield United denne sesongen.