Tirsdagens Premier League-rykter

Treneren er usikker på hva Jadon Sancho velger. Dermed er en ny runde med spekulasjoner rundt engelskmannen i gang.

Manchester United er klare for å gi ligarival Arsenal kamp om det franske midtbanetalentet Joel Ngoya (18) fra Lille, rapporterer France Football.

De fleste trodde Ngoya skulle skrive under på sin første proffkontrakt i Lille da han rundet 18 år i januar, men det skjedde aldri. Dermed er det en åpning for å skrive under for en engelsk klubb gratis allerede om to uker. Også Everton skal være interessert i å sikre seg samme spiller.

I Arsenal er man også villig til å gi Thomas Partey (27) en lønn som tredobler den han hever hos Atlético Madrid i dag. Det påstår i alle fall Goal.com.

For noen dager siden ble det antydet at det ikke har vært kontakt mellom Chelseas midtbanespiller Jorginho (28) og Juventus. Nå hevder Daily Express at det italienske topplaget ønsker seg både ham og venstrebacken Marcos Alonso (29) fra londonklubben.

Maurizio Sarri var treneren som hentet Jorginho med seg fra Napoli til Chelsea, men Sarri forsvant tilbake til Serie A og Juve etter bare et år. Kanskje ender Sarri opp med å hente flere av sine gamle undersåtter til sin nye base i Torino i sommer.

Borussia Dortmund-trener Lucien Favre innrømmer at han er usikker på om Jadon Sancho (20) spiller for klubben neste sesong. Ifølge Daily Mirror sier Favre det er en selvfølge at spillere kommer til å dra fra Signal Iduna Park etter sesongen, men samtidig at han håper de blir værende.

Dortmund mener Sancho er verdt 1,4 milliarder kroner og har kontrakt med 20-åringen i to år til. Vingen har blitt satt i forbindelse med klubber hjemme i England i flere år allerede. Manchester United, Liverpool og gamleklubben Manchester City skal alle være interessert.

Samtidig rapporteres det fra Evening Standard at Chelseas kjøp av RB Leipzig-storscorer Timo Werner (24) blir fullført denne uka. En offisiell bekreftelse fra klubbene om storsalget mangler fortsatt.

The Sun mener å vite at José Mourinho er lysten på å hente den snart kontraktsløse Paris Saint-Germain-veteranen Thiago Silva (35) til Tottenham.

Leicester kjemper mot Crystal Palace i en duell om signaturen til Burnley-midstopper James Tarkowski (27). Det hevder i alle fall Daily Mirror.

TETT PÅ? Burnleys James Tarkowski (til høyre) ser ut til å ha et lite grep på denne hissige passiaren med Bournemouth-spiller Adam Smith. Hvem som har overtaket i den tette kampen om Tarkowksis klubbframtid er uvisst. Foto: Martin Rickett (Pa Photos / NTB scanpix)

At Chelsea har meldt seg på i jakten på Brentfords målfarlige ving Saïd Benrahma (24) er dårlig nytt for Aston Villa, skriver Birmingham Live. Villa har hatt algerieren i kikkerten i over et år, og Benrahma kunne nok blitt en finfin erstatter for kaptein Jack Grealish (24), dersom han forsvinner fra brummiene i sommer.

Nice er i ferd med å by rundt 24,5 millioner kroner for Evertons Morgan Schneiderlin (30), hevder Daily Mail. For den tidligere Manchester United- og Southampton-spilleren har karrieren vært på vei nedover i flere sesonger.

På fire år i Everton har Schneiderlin bare spilt mer enn halvparten av ligakampene én av sesongene. Den defensive midtbanespilleren har heller ikke vært en del av Frankrikes landslagstropp Siden han satt på benken gjennom hele EM-sluttspillet i 2016.