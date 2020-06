Tirsdagens Premier League-rykter

Dean Henderson har to år igjen av kontrakten med Manchester United. Nå vil han ha lovnader om plassen mellom stengene for å signere ny kontrakt.

Dean Henderson har gjort sine saker strålende på lån fra Manchester United til Sheffield United. Nå skriver Manchester Evening News at 23-åringen kun vil signere ny kontrakt med Manchester United dersom han loves å bli førstevalg i klubben. Henderson har kontrakt med Ole Gunner Solskjær og co. i to sesonger til. Chelsea og Tottenham skal også være interessert i keeperen.

Paris Saint-Germain har tilbudt Layvin Kurzawa ny kontrakt, etter at 27-åringen de siste dagene har blitt koblet til Arsenal og Chelsea, skriver France Football.

Også Atletico Madrid skal være interessert i å signere Kurzawa, dersom Caio Henrique slutter seg til FC Porto, skriver Mundo Deportivo.

Agent Mino Raiola er i samtaler med Arsenal og AS Roma om en mulig byttehandel mellom Henrikh Mkhitaryan og Justin Kluivert, melder Calciomercato. Mkhitaryan er for tiden lånt ut til Roma, og har uttrykt et ønske om å bli værende.

Atalanta bekrefter at klubben har sikret seg Mario Pasalic fra Chelsea. Kroaten har vært London-klubbens eiendom siden 2014, men har ikke spilt en eneste kamp for de blå. Han har de siste årene vært lånt ut til blant andre Monaco og AC Milan.

Overgangssummen på 15 millioner euro vil komme til nytte for Chelsea, som jakter både Leicester-backen Ben Chilwell og Leverkusen-stjernen Kai Havertz, skriver London Evening Standard.

Leicester-manager Brendan Rodgers har imidlertid ingen planer om å gi seg uten kamp. Han sier ifølge Daily Mail at klubben er villig til å kjempe hardt for å beholde Chilwell.

Benevento er så godt som klare for Serie A-spill neste sesong. Første signering for Filippo Inzaghi og co. kan bli en tidligere Arsenal-spiller. Klubben har nemlig tatt kontakt med Parma, med håp om å sikre seg Gervinho, melder Sky Italia.