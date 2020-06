Tirsdagens Premier League-rykter

Jürgen Klopp med klar beskjed om overgangsvinduet.

Liverpool blir stadig koblet til nye spillere, men seriemesteren i England har tilsynelatende ingen store planer om å handle stort på overgangsmarkedet denne sommeren. Liverpool-manager Klopp er helt ærlig på at pandemien har påvirket markedet og forteller at det er lite trolig at det blir en sommer der vi får se mange overganger til og fra klubben, skriver Goal.com. Tyskeren antyder imidlertid at dette kan endre seg hvis overgangsvinduet fortsatt er åpent litt senere i år og klubben har fått mer oversikt over situasjonen.

Manchester United-talentet Angel Gomes kommer til å forlate den engelske storklubben. Det til tross for at han har blitt tilbudt en ny avtale verdt 25.000 pund i uken, skriver The Independent. Gomes skal imidlertid ha fått bedre kontraktstilbud fra andre klubber og én av disse klubbene skal være Chelsea, hevder samme avis. Chelsea må riktignok regne med hard konkurranse om signaturen til Gomes. Det hevdes nemlig at 19-åringen jaktes av klubber fra blant annet Tyskland, Spania, Italia og Portugal.

Den nederlandske spissen Wout Weghorst har scoret 16 ganger i Bundesliga for Wolfsburg denne sesongen. Nå skriver tyske Bild at flere Premier League-klubber skal ha fått øynene opp for 27-åringen. Avisen trekker frem både Arsenal og Newcastle som klubber som skal være interessert i spilleren. Nederlenderen hevdes å ha en prislapp på cirka 32 millioner pund.

Chelsea har allerede sikret seg Hakim Ziyech fra Ajax, men nå hevder The Sun at London-klubben kan komme til å hente ytterligere to spillere fra den nederlandske toppklubben. Ajax skal nemlig være åpne for å selge både målvakt Andre Onana, samt venstreback Nicolas Tagliafico. The Sun skriver at Chelsea-manager Frank Lampard skal være interessert i begge spillerne.

Ajax og deres manager Erik ten Hag er også åpen om at 23 år gamle Donny van de Beek kan bli solgt i det kommende overgangsvinduet. Van de Beek har tidligere blitt koblet til Manchester United, skriver The Mirror.

Den belgiske forsvarsspilleren Timothy Castagne har kun ett år igjen av sin kontrakt med Atalanta og er åpen for å forlate klubben i sommer. Spilleren gjør det klart at det blir vanskelig å si nei dersom han får et tilbud fra Tottenham eller PSG, skriver Football.London.

Arsenal ser ut til å miste det 18 år gamle talentet Folarin Balogun, skriver Daily Mail. London-klubber ser ikke ut til å bli enig med den unge spissen om en ny avtale og Southampton håper nå å snappe opp 18-åringen, melder avisen.