Tirsdagens Premier League-rykter

Det brygger opp til heftig kamp om mange av verdens ypperste forsvarsspillere. Og flere av dem kan havne i engelsk fotball.

RB Leipzig venter seg at stopperen Dayot Upamecano (21) kommer til å skrive under på en lengre avtale før den nåværende løper ut neste sommer. Franskmannen har blitt heftig koblet til Arsenal over lengre tid. Det skriver Daily Mirror.

The Independent kan fortelle at Manchester City og Manchester United jakter på de samme midtstopper-forsterkningene i Serie A. De to byrivalene har begge følere ute etter Napolis senegalseser Kalidou Koulibaly (29), og det samme gjelder angivelig for Inter-slovaken Milan Skriniar (25).

Ifølge Daily Telegraph skal Man. United-manager Ole Gunnar Solskjær dog ha sagt til følgende til Bournemouths Nathan Aké (25) etter forrige ligakamp: - Vi trenger en venstrebeint midtstopper, så jobb på videre.

Nederlandske Aké og gjestene fra Bournemouth tapte for øvrig 2-5 på Old Trafford i nevnte kamp. Chelsea har dessuten en opsjon på å kjøpe tilbake stopperen fra «the Cherries» for drøyt 470 millioner kroner i neste overgangsvindu.

Foreløpig er det lite som tyder på at Aké har høyeste prioritet som en eventuell forsterkning til midtforsvaret på Stamford Bridge. Hovedmålet til manager Frank Lampard i den posisjonen skal være West Hams engelske landslagsmann Declan Rice (21), rapporterer The Times.

Bayern München overlater til David Alaba (28) å bestemme om han vil bli i klubben eller dra videre til Premier League, skriver Daily Mirror. Østerrikeren har kontrakt med de mangeårige Bundesliga-mesterne til sommeren 2021. Manchester City stiller trolig lengst framme i køen ved et mulig klubbskifte for Alaba, men også Chelsea og Manchester United nevnes som mulige nye destinasjoner for 28-åringen.

TILGENGELIG NÅ? Den anvendelige stjernen David Alaba kan gå mot lsutten av en meget suksessrik tid i Bayern München. Foto: Thomas Bachun (GEPA / Bildbyrån)

Både Chelsea og Real Madrid har meldt seg på i kampen om å få kloa i Lazios midtbanestjerne Sergej Milinkovic-Savic (25), melder Gazzetta dello Sport.

Den Spania-fødte serberen, som også har fortid i portugisisk, østerriksk og belgisk fotball, har i lang tid verdt et overgangsmål for Manchester United og Paris Saint-Germain. Milinkovic-Savic anses som en anvendelig og komplett midtbanetype, og har tidligere blitt kalt «Serbias Paul Pogba».

Men skal vi tro Marca, planlegger ikke Real Madrid å hente spillere overhodet i sommer. Dette kommer i så afall som en konsekvens av de store økonomiske tapene i forbindelse med koronakrisen.

La Liga-topplaget håper derimot å få inn mer enn 2,2 milliarder kroner fra spillersalg, der waliseren Gareth Bale (30) og colombianske James Rodríguez (28) virker som de mest opplagte salgsvarene.

Det har ikke gått mer enn en dag siden det ble rapportert at Alexandre Lacazette (29) og Arsenal snakker om en kontraktsforlengelse. Nå hevder L'Equipe at «the Gunners» kan se seg nødt til å bruke den franske spissen som betaling om de kjøper Atlético Madrids defensive midtbanespiller Thomas Partey (27). Den franske avisa skriver også at Juventus og Milan vurderer Lacazette.

Arsenal skal være trygge på at de får Partey-kjøpet i havn. Men mer bekymringsverdig er det at Arsenals supporterorganisasjon har estimert at klubben kan oppleve et underskudd på nesten 1,7 milliarder kroner neste år. Å sende Lacazette sørover mot Madrid kan i så måte hjelpe med å holde utgiftene nede. Trener Mikel Arteta uttalte senest søndag at ingenting er avgjort rundt Lacazettes framtid.

Crystal Palace er i ferd med å posisjonere seg for et noe overraskende kjøp av Celtic-spissen Odsonne Édouard (22), skal vi tro The Sun. Den samme franskmannen er nylig blitt satt i forbindelse med både Leicester og Leeds.

Tidligere Chelsea- og England-kaptein John Terry (39), som nå er assisterende manager i Aston Villa, er en het kandidat til å overta managerjobben i Championship-klubben Bristol City. Det hevder i alle fall Football Insider.