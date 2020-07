Tirsdagens Premier League-rykter

Det handler selvfølgelig mye om hva de lyseblå fra Manchester nå skal foreta seg.

Mandag ble det klart at Manchester City får delta i Champions League i sesongene som kommer, og som bestilt melder nå The Mirror at klubben akter å tilby Pep Guardiola en «lukrativ» kontrakt for å holde manager-ikonet på Etihad i lang stund fremover.

Hakket mer troverdige, The Guardian, mener å vite at Guardiola nå vil få et sted rundt 150 millioner pund å handle for i sommer - en ganske så massiv sum i dagens økonomiske fotball-landskap.

Og kanskje er det Kalidou Koulibaly som blir den første signeringen til Guardiola i sommer. The Telegraph mener nemlig å vite at det er senegaleseren Manchester City ønsker å bygge et nytt forsvar rundt.

Samme avis mener å vite at Willian, som ikke har kommet til enighet med Chelsea om sin kontraktforlengelse, har takket nei til en gunstig økonomisk tilbud fra Inter Miami i MLS.

INGEN HIT: Luka Jovic har ikke slått til i Real Madrid, og nå skal Chelsea ha meldt sin interesse. Foto: Alvaro Barrientos (AP)

Mundo Deportivo melder at Chelsea ikke ser seg fornøyd med signeringen av Timo Werner - for nå skal de være ute etter Luka Jovic, skriver avisen. Jovic signerte for Real Madrid for store penger forrige sommer, men har siden ikke gjort nok for å overbevise de kravstore supporterne på Santiago Bernabeu.

Vi beveger oss til varmere strøk. Marca rapporterer at Real Madrid føler seg selvsikre på at Kylian Mbappé vil ikle seg den famøse hvite drakta innen et års tid - antageligvis etter neste sesong.

Dejan Lovren har mistet plassen i laget under Jürgen Klopp, og Goal hevder at klubben stadig har lyst til å selge unna kroaten, vel og merke etter at de har gitt han en kontraktforlengelse. Det handler vel i så fall om å få mest mulig ut av spillersalget.

Sportsdirektøren i Norwich, Stuart Webber, sier at de kommer til å kreve mer enn 20 millioner pund for talentene de besitter i klubben. Det er Norwich Evening News som kommer med nyheten.

Da passer det jo også fint at Emi Buendia, som har vært koblet med en overgang til Atlético Madrid, sent mandag kveld kunne fortelle Sky Sports at han var veldig fornøyd med å være i Norwich.