Tirsdagens Premier League-rykter

Mesut Özil er ønsket i Tyrkia, mens Chelsea jakter enda en bundesligastjerne.

Mesut Özil har i likhet med resten av Arsenal-laget hatt en ustabil sesong. Ifølge Bild er 31-åringen ønsket av Fenerbahce, men han skal ha avslått en forespørsel fra den tyrkiske klubben. 90min hevder at også ligamester Istanbul Basaksehir er interessert i Arsenal-stjernen.

I mandagens rykter skrev vi at det ble spekulert i om Jadon Sancho måtte legge press på Dortmund for å presse ned sin egen prislapp, dersom han ønsker en overgang. Nå melder Daily Star at Manchester United vil legge inn et bud på 80 millioner pund. Budet beskrives av avisen som et «take-it-or-leave it-bud».

Chelsea er i samtaler med Bayern Leverkusen om en overgang for Kai Havertz, som ifølge The Guardian ønsker en overgang til London-klubben. Sky Sports hevder alle andre klubber nå ser ut til å være ute av kampen om 21-åringen.

Chelsea kobles også til Jan Oblak, men ifølge Goal.com blir Frank Lampard og co. nødt til å betale utkjøpsklausulen på 120 millioner euro dersom klubben ønsker slovenerens tjenester.

Manchester City er nær ved å sikre seg Bournemouth-midtstopperen Nathan Ake, skriver The Guardian. Prislappen skal ligge på rundt 35 millioner pund, hevder avisen. Nederlenderen skal også være ønsket av sin tidligere klubb, Chelsea.

Mauricio Pochettino har stått uten jobb siden han forlot Tottenham sent i fjor høst. Nå melder italienske La Stampa at Juventus vurderer argentineren som en eventuell erstatter for Maurizio Sarri.

Portugisiske A Bola hevder Arsenal ønsker seg Sportings angrepstalent Joelson Fernandes, og at Premier League-klubben kan komme til å legge 40 millioner pund på bordet for 17-åringen allerede i løpet av de neste 24 timene.

Til tross for to avslåtte bud, er Tottenham trygge på at klubben vil sikre seg Beijing Guoan-forsvarer Kim Min-jae, skriver 90 min. Avisen har gitt 23-åringen det lekre kallenavnet «den sørkoreanske Virgil van Dijk».

Southampton er enig med Real Valladolid om en overgangssum på 10,9 millioner pund for Mohammed Salisu, skriver Football Insider. Den 21 år gamle forsvarsspilleren har spilt 31 kamper i La Liga denne sesongen.