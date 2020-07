Tirsdagens Premier League-rykter

Manchester United er allerede i gang med å forsterke laget foran neste sesong, skal man tro britiske tabloidaviser.

Jadon Sancho til Manchester United ser ut til å bli en av sommerens mest omtalte overgangssagaer. Nå melder tyske Bild at Borussia Dortmund har avslått Uniteds åpningsbud på 89 millioner pund.

The Telegraph på sin side hevder United ennå ikke har lagt inn noe bud, og selv om Dortmunds krav om 110 millioner pund er mer enn Premier League-klubben ønsker å gi, er det optimisme i United-leiren, med tanke på å få til en løsning.

Aston Villas Jack Grealish er fremdeles en spiller som vurderes av Manchester United, selv om klubben skulle lykkes i jakten på Jadon Sancho, skriver The Independent. Avisen skriver samtidig at Grealish er klar over at han ikke nødvendigvis kommer til å få starte hver kamp i United.

James Maddison har signert en ny fireårskontrakt med Leicester, verdt 110.000 pund i uka, melder Goal.com. Playmakeren har de siste månedene blitt koblet til blant andre Manchester United.

Etter å ha sikret en plass i neste års Champions League, har Chelsea åpnet forhandlingene med Bayer Leverkusen om en overgang for Kai Havertz, skriver The Guardian.

Chelsea nærmer seg også enighet med Willian om en forlengelse av kontrakten, melder Sky Sports. 31-åringen, som kun har kontrakt ut denne sesongen, har de siste månedene blitt koblet til flere Premier League-rivaler.

Arsenal skal være interessert i Philippe Coutinho, men den tidligere Liverpool-spilleren skal ha bedt klubben om mer tid til å bestemme seg for fremtiden. Også Leicester og Tottenham skal være interessert i 28-åringen, skriver Sport.

Bournemouth-manager Eddie Howe skal i løpet av de neste 48 timene ha samtaler med klubbens ledelse, og det er ventet en avgjørelse angående hans fremtid i klubben i slutten a denne uken, skriver Daily Mail.

Bayern München skal være villig til å betale 18,3 millioner pund for Norwich-backen Max Aarons, melder Sky Sports. 20-åringen spilte 36 kamper i Premier League denne sesongen.

Manchester City nærmer seg signaturen til Carmeron Coxe, etter at 21-åringen ble frigitt av Cardiff City, skriver Wales Online. Nettstedet skriver at flere supportere skal være i sjokk over at klubben lot Coxe gå.