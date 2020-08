Tirsdagens Premier League-rykter

Kan gå mot klubbskifte mellom London-rivaler.

Arsenal er på jakt etter å forsterke laget etter FA-cup triumfen forrige helg. The Guardian melder at klubben har tilbudt Willian en treårskontrakt, noe som skal ha gjort at brasilianeren sterkt vurderer å signere for Chelseas rivaler.

Ikke nok med det, men Arsenal skal også være på jakt etter Coutinho og Thomas Partey fra henholdsvis Barcelona og Atletico Madrid, det skriver The Times.

Arsenal-spiss Pierre-Emerick Aubameyang ønsker ifølge franske Le10 Sport at klubben signerer Ousmane Dembele fra Barcelona, men foreløpig er det kun et ønske fra Arsenal-stjernen enn et konkret rykte som det er noe særlig hold i.

Tyske Bild og engelske The Guardian melder nå at Jadon Sancho sin ventede overgang til Manchester United fra Borussia Dortmund alt mer nærmer seg. 20-åringen skal allerede være enig med Manchester United om en femårsavtale og det gjelder nå kun at klubbene kommer til endelig enighet om rammene for avtalen seg i mellom.

Ifølge Daily Mail skal det ha gjort at Manchester United kommer til å vente til slutten av overgangsvinduet før de eventuelt gjør et fremstøt mot Aston Villa for en overgang for Jack Grealish.

Italienske Sky samt Corriere della Sera melder at Inter og Manchester United er enige om en avtale som vil sende Alexis Sanchez gratis til Milano. Ifølge flere rapporter vil avtalen bli annonsert etter Europa League-kampen mot Getafe onsdag.

Chelsea vil ifølge The Times intensivere jakten på Leicester-spiller Ben Chilwell. Ifølge The Mirror kan venstrebacken fort bli verdens dyreste forsvarsspiller.

Ifølge Sky Sports skal Sergio Reguillon være Chelsea sitt alternativ om Chilwell ikke er mulig å få tak i. Reguillon er også ønsket av Everton.

Le 10 Sport melder at PSG ønsker å selge Idrissa Gueye. Wolves skal være interessert i senegaleseren.

Ifølge Sky Sports kjemper AC Milan og Bayer Leverkusen om Norwich-forsvarer Ben Godfrey sin underskrift.

Lazio, Tottenham, RB Leipzig, Everton og PSV Eindhoven jakter alle sør-korenanske Kim Min-jae, ifølge Gazzetta dello Sport.

Aston Villa, Leeds United, Newcastle United og West Ham er ifølge 90min klubbene som ønsker seg Crystal Palace-midtbanespiller James McCarthy.