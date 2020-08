Tirsdagens Premier League-rykter

Sommerens store overgangs-snakkis fikk en foreløpig ende mandag, men Manchester United skal visstnok ikke ha gitt opp.

Ifølge The Mirror skal Aaron Ramsey ha fått beskjed av Juventus sin nye manager Andrea Pirlo om at han ikke er ønsket og i planene fremover. Waliseren skal nå være på jakt etter en ny klubb.

Flere engelske medier melder at Manchester United ikke har gitt opp å hente Jadon Sancho i sommer til tross for Borussia Dortmunds uttalelse mandag om at 20-åringen skal bli i klubben.

Inter skal ifølge Gazzetta dello Sport ha sett seg ut Chris Smalling som et overgangsmål denne sommeren.

Blaise Matuidi er klar for Inter Miami ifølge Sky Sports.

Franske RMC Sport hevder at Kai Havertz er enig med Chelsea om en femårskontrakt. Nå må klubbene komme til enighet om en pris på rundt 90 millioner pund for at overgangen skal gå i orden.

Ifølge Standard er det nå kun formaliteter igjen før Arsenal kan presentere Willian som deres nye forsterkning. Brasilianeren skal nå ha fullført den medisinske testen.

Chelsea skal ha fått konkurranse fra Lazio om å signere Sergio Reguillon. Real Madrid-spilleren har enda ikke tatt en avgjørelse om fremtiden, melder journalist Gianluca di Marzio.

The Mirror rapporterer at flere klubber er ute etter Liverpools Harry Wilson. Ifølge avisen er Leeds, Newcastle, Crystal Palace og Southampton ute etter midtbanespilleren som rykket ned med Bournemouth denne sesongen.

Sky Sports melder at det er stor interesse for Lyon-spiller Bertrand Traore. Kanalen hevder at franskmennene er forberedt på å selge den tidligere Chelsea-spilleren. Newcastle, Leicester, Everton og Crystal Palace er alle interessert i 24-åringen.

Tabloiden The Sun hevder at Manchester City vil kvitte seg med Nicolas Otamendi i sommer. Prislappen skal ligge på 8 millioner pund.

Newcastle har begynt å se på forsterkninger. The Guardian hevder at de vinner kampen om Jeff Hendrick sin underskrift foran klubber som AC Milan og Roma.

HITC melder at Aston Villa og Crystal Palace er interessert i Emiliano Buendia fra Norwich.