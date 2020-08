Tirsdagens Premier League-rykter

Den engelske storklubbene jakter alle forsterkninger før en ny sesong drar igang.



Manchester City skal ha fattet ny interesse for Kalidou Koulibaly i Napoli etter exiten fra Champions League, melder La Repubblica.

Sky Sports melder nå at Manchester United har sett seg ut Douglas Costa som en mulig forsterkning i sommer etter at det nå ser ut til at Jadon Sancho blir værende i Borussia Dortmund.

Liverpool skal fremdeles ønske å hente Thiago Alcantara fra Bayern Munchen, skriver The Guardian. Premier League-mesteren skal ikke ønske å betale hele 30 millioner euro for 29-åringen slik tyskerne ønsker.

Leeds og Benfica er blant klubbene som ønsker å hente Edinson Cavani fra PSG. Nå hevder Goal å vite at portugiserne ligger best an i kampen om 33-åringens underskrift.

Sky Sports melder at PSG, Dortmund og Monaco alle ønsker å kjøpe Wilfried Zaha fra Crystal Palace.

Premier League-klubbene West Brom og West Ham skal ifølge Birmingham Mail ønske å kjøpe Junior Caiçara fra Istanbul Basaksehir. Den 31 år gamle brasilianeren vant den tyrkiske serien denne sesongen og er verdsatt til rundt 3 millioner euro.

Brighton og Sheffield United er blant klubbene som er på jakt etter Darwin Nunez fra Almeria. 21-åringen fra Uruguay skal ha en prislapp på rundt 15 millioner euro ifølge Talksport.

Goal melder at utlånte Ethan Ampadu ønsker å vende tilbake til Chelsea fra utlån til RB Leipzig kommende sesong for å kjempe om en plass på London-laget.

Daily Mail rapporterer at Everton har tatt kontakt med Watford med tanke på en overgang for Abdoulaye Doucoure.

Nok en gang skal Chelsea ha fått beskjed av Bayer Leverkusen om å betale prislappen på 90 millioner euro for Kai Havertz, hvis ikke har ikke tyskerne noe problem med å takke nei til en avtale, det skriver Standard.

The Mirror skriver at tidligere Arsenal-manager Arsene Wenger skal ha tilbudt sine tjenester til den nederlandske fotballforbundet med tanke på å ta over jobben som trener for Nederland. Det er ventet at nåværende sjef Ronald Koeman vil bli presentert som ny Barcelona-trener innen kort tid.