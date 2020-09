Tirsdagens Premier League-rykter

Flere klubber jobber hardt på overgangsmarkedet.

Med det som virker som en sikker handel i Donny van de Beek, og rapporter om at Ole Gunnar Solskjær jakter enda flere signeringer, må det ryddes i stallen på Old Trafford. Nå melder Daily Mail at Manchester United er klar til å selge Jesse Lingard og Andreas Pereira for å rydde plass både i budsjett og stall.

Klubber i Saudi-Arabia skal ifølge The Telegraph være ute etter Arsenals Mesut Özil, men 31-åringen skal ikke være det minste interessert i å forlate London, skriver avisen.

Tottenham har innledet forhandlinger med keeper Hugo Lloris om en ny kontrakt, melder BBC. Det til tross for at de nylig signerte Joe Hart på en såkalt free transfer.

Spurs skal samtidig være svært interessert i å hente Norges Bournemouth-stjerne Joshua King, skriver Talksport. I tillegg kobles Tottenham til Kings lagkamerat Callum Wilson, hevder nettstedet. Aston Villa skal også være ute etter Wilson, skriver Daily Mail.

Schalke 04 skal være på jakt etter Arsenal-keeper Emiliano Martinez, som nylig ble koblet til Aston Villa, skriver Sky Sports.

Crystal Palace skal være i førersetet om en signatur for Chelseas midtbanespiller Conor Gallagher, hevder The Sun. Det skal dreie seg om et sesonglangt lån, skriver avisen.

Ifølge Sky Sports er Shane Duffy nær ved å lånes ut fra Brighton til Celtic. Kanalen melder om positive samtaler mellom de to klubbene de siste dagene, og spilleren selv skal være interessert i en ovegang. Det er ventet at Celtic må betale i underkant av to millioner pund for forsvarsspilleren, som også skal ha vært ønsket av WBA og West Ham.

Dani Ceballos lånes ut fra Real Madrid til Arsenal også kommende sesong, melder spanske og italienske medier. Også Fabrizio Romano melder det samme.

Arturo Vidals agenter er nå i samtaler med Barcelona om muligheten for å forlate klubben gratis i sommer, melder Sky Italia. Inter står klare med et kontraktstilbud til chileneren, som er en spiller Antonio Conte ønsker å gjenforenes med. Conte var Vidals trener i Juventus mellom 2011 og 2014.

Fenerbahce har kontaktet West Ham, med håp om å låne Manuel Lanzini kommende sesong, melder tyrkiske Fotospor. West Ham skal ha avslått tilbudet fra den tyrkiske storklubben.

Real Madrid-stjernen James Rodríguez (29) kan fullføre en overgang til Everton om kort tid, dersom opplysningene til Sky Sports stemmer. TV-kanalen melder mandag at klubbene kan komme til enighet i løpet av de to neste døgnene.

