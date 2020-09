Tirsdagens Premier League-rykter

Manchester United jakter flere spillere, skriver lokalavis.

Manchester Evening News melder at United fortsatt at deres store mål i dette overgangsvinduet er å signere Jadon Sancho fra Borussia Dortmund, men at klubben også er interessert i å forsterke laget i ytterligere tre posisjoner. Avisen skriver at Manchester United ser etter en venstreback, en midtstopper og offensiv spiller som kan spille sentralt i banen. Forrige uke bladde United opp 40 millioner pund for Donny van de Beek, men skal vi tro Manchester Evening News kan han fort bli én av mange nye spillere på Old Trafford dersom klubben lykkes på overgangsmarkedet.

West Ham fortsetter jakten på Burnley-stjerne James Tarkowski, melder London Evening Standard. Avisen hevder at West Ham allerede har fått to bud avslått på spilleren, men at de nå vil komme med et nytt forbedret bud på 30 millioner pund. De skriver også at Tarkowski skal være interessert i en overgang bort fra Burnley. Men skal vi tro Sky Sports er spilleren fortsatt et godt stykke unna en overgang. De hevder nemlig at Burnley krever 50 millioner pund for Tarkowski.

Tottenhams argentinske midtstopper Juan Foyth topper ønskelisten til Villarreal, skriver spanske AS. Foyth ble hentet til Spurs da Mauricio Pochettino satt i sjefsstolen, men argentineren har ikke fått mye spilletid under Jose Mourinhos ledelse. Det gjenstår imidlertid å se om Tottenham er villige til å la Foyth forlate klubben på en permanent overgang.

The Telegraph hevder at Aston Villa står klare til å tilby Bournemouth 16 millioner pund for den norske landslagsspilleren Joshua King. Nordmannen har vært koblet til en rekke Premier League-klubber den siste tiden, men det virker som Birmingham-klubben mener alvor. Det er foreløpig usikker om King vil være interessert i en overgang til Aston Villa.

King er imidlertid ikke den eneste angriperen Aston Villa blir koblet til om dagen. The Sun skriver nå at Birmingham-klubben har kontaktet Liverpool i håp om å sikre seg 20 år gamle Rhian Brewster. Spilleren imponerte på lån hos Swansea forrige sesong og har de siste ukene blitt koblet til flere Premier League-klubber. The Sun skriver at unggutten skal ha en prislapp på cirka 20 millioner pund.

Chelsea håper å sikre seg målvakten Edouard Mendy fra franske Rennes i sommer, skriver The Telegraph. Det er London-klubbens tidligere målvakt Petr Cech som skal ha anbefalt spilleren som trolig vil ha en prislapp på cirka 18 millioner pund. 28 år gamle Mendy er landslagskeeperen til Senegal.

Tottenham-back Danny Rose skal ha et ønske om å forlate London-klubben og er interessert i å prøve seg i utlandet, skriver London Evening Standard. Rose ble lånt ut til Newcastle forrige sesong, men er nå tilbake hos Tottenham. Der har han derimot ikke vært å se i noen av kampene i sesongoppkjøringene. I dokumentarserien All or Nothing fikk man derimot denne uken se opptak fra forrige sesong av en misfornøyd Rose i diskusjon med Mourinho. Skal man tolke videoklippene kan det virke som både Spurs og Rose ønsker å få til en overgang.

