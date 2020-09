Tirsdagens Premier League-rykter

Liverpool håper å presse ned prisen på Thiago Alcantara, ved å komme med et sent bud.

Thiago Alcantaras mulige overgang fra Bayern München til Liverpool lar vente på seg, og ifølge Talksport kommer Merseyside-klubben til å vente til overgangsvinduets siste uke før de kommer med et bud. Håpet er at prisen på den måten kan presses ned.

Ifølge The Sun vil Manchester United tilby Gareth Bale en kortidskontrakt, og hente Real Madrid-spilleren på lån ut sesongen. Klubben skal ha begynt å miste tålmodigheten med Borussia Dortmund og en mulig Jadon Sancho-overgang.

Daily Mail hevder imidlertid at Bale ikke er interessert i å bli lånt ut fra Real Madrid, til tross for at han er ute i kulda under Zinedine Zidanes ledelse.

ESPN melder samtidig at Manchester United frykter større konkurranse om Jadon Sancho til sommeren, dersom klubben ikke lykkes med å hente ham fra Borussia Dortmund i dette overgangsvinduet.

Manchester City fortsetter jakten på enda en midtstopper og ifølge AS, har klubben nå lagt 82 millioner pund på bordet for Atletico Madrids José Gimenez. I tillegg kommer en bonusutbetaling på 4,5 millioner pund, skriver avisen.

Divock Origi sliter med å spille seg til fast plass i et stjernespekket Liverpool-angrep, og nå viser flere klubber interese for belgieren. The Mirror hevder nemlig at tyrkiske Fenerbahce allerede er i samtaler med Anfield-klubben, mens Aston Villa, Newcastle, Brighton og Fulham også skal være interessert.

Arsenal kan komme til å la Lucas Torreira forlate klubben på lån før overgangvinduet stenger, skriver The Guardian. 24-åringen er ønsket av både Fiorentina og Torino, hevder avisen.

Dersom verken Manchester City eller PSG lander en avtale med Napoli angående midtstopper Kalidou Koulibaly denne uken, vil Napoli trekke senegaleseren fra markedet, melder Football Italia.

Manchester United er i samtaler med Real Madrid om en overgang for venstrebacken Sergio Reguilon, skriver Marca. 23-åringen var lånt ut til Sevilla forrige sesong.

Alexander Sørloth er ikke den eneste spissen som kobles til Tottenham i disse dager. Ifølge Football Insider vil nemlig klubben by på Napoli-angriperen Arkadiusz Milik.