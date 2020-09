Tirsdagens Premier League-rykter

Real Madrid avviser interesse for Tottenhams Dele Alli.

Liverpool og Real Madrid er jevnlig i kontakt med Kylian Mbappes representanter, med håp om å signere franskmannen neste sommer, skriver L'Equipe. 21-åringen har kun to år igjen av kontrakten sin med PSG.

Tidligere denne uken snakket vi med Erik Thorstvedt om Dele Allis fremtid i Tottenham. Nå slår Talksport fast at Real Madrid absolutt ikke har noen planer om å hente 24-åringen. Alli har blitt vraket fra de to siste kamptroppene og kobles nå til PSG.

Crystal Palace avviser at klubben har kommet med et bud på 25 millioner pund for Liverpool-spissen Rhian Brewster, skriver Goal.com. Også Sheffield United og West Bromwich har blitt koblet til 20-åringen den siste tiden.

Everton er i samtaler med Atletico Madrid om en overgang for Santiago Arias, melder Liverpool Echo. Atletico, som allerede har Kieran Trippier og Sime Vrsaljko på høyrebacken, verdsetter Arias til 15 millioner euro.

Porto-backen Alex Telles håper han kan sikre en overgang til Manchester United før overgangsvinuet stenger, men klubbene har ennå ikke kommet til enighet, skriver The Guardian. Tapet mot Crystal Palace i helgen har ifølge MEN tydeliggjort for United-ledelsen at forsterkninger mot inn.

I fohandlingene om Telles skal Manchester United ha tilbudt Diogo Dalot som en del av avtalen, uten at FC Porto var interessert i å ta imot 21-åringen, skriver O Jogo.

Manchester United er også interessert i RB Leipzig-stopperen Dayot Upamecano, skrier The Telegraph. Aviser hevder imidlertid klubben først må kvitte seg med midtstoppere, og det viser seg å være vanskelig når det gjelder Phil Jones og Marcos Rojo.

På tampen tar vi med to overgangsnyheter fra sørligere strøk. Alvaro Morata er nemlig nær ved å sikre en retur til Juventus fra Atletico Madrid, melder Sky Italia og en rekke øvrige medier. Samtidig ser Luis Suarez ut til å gå fra Barcelona til Atletico Madrid.