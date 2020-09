Tirsdagens Premier League-rykter

Spurs er villige til å gjøre et nytt forsøk på Milan Skriniar.

London-klubben har lenge blitt koblet til Inters slovakiske midtstopper, og nå skriver The Guardian at klubben nå vurderer å gjøre et nytt fremstøt på ham. Et vesentlig problem ifølge avisen er imidlertid at Tottenham ikke er villige til å møte Inters prisforlangende.

Samtidig skriver ESPN at Manchester United nekter å gi opp Jadon Sancho, til tross for at toppene i Borussia Dortmund ved flere anledninger har understreket at kantspilleren blir værende i klubben.

Daily Mail skriver at Bayern München jakter Norwichs høyreback Max Aarons.

Samtidig kan Chelseas Kurt Zouma komme til å flytte på seg. Talksport melder at både Everton og Leicester interessert i midtstopperens tjenester.

Les også: RBK-spiss på vei til ny klubb - setter seg på flyet tirsdag

Everton-manager Carlo Ancelotti forventer at Theo Walcott blir værende i klubben også etter at overgangsvinduet stenger 5. oktober, ifølge Daily Mail.

Lazio er nå i samtaler med Manchester United om en overgang for Ole Gunnar Solskjærs brasilianske midtbanespiller Andreas Pereira. De to klubbene diskuterer ifølge Telegraph et sesonglangt lån med en opsjon på kjøp.

COPE i Spania melder at Tottenhams forsvarsspiller Juan Foyth står på ønskelisten til Valencia.

Samtidig rykker Barcelona stadig nærmere Ajax-talentet Sergiño Dest. Goal skriver at 19-åringen er ventet klar for katalanerne innen kort tid.

Fabrizio Romano, overgangsguruen over alle overgangsguruer, hevder at Leeds har kommet langt i samtalene med Bayern München om en overgang for Mickael Cuisance (21), etter at franskmannen skal ha fortalt Bayern at han ønsker å spille førstelagsfotball hver uke.