Tirsdagens Premier League-rykter

Engelske og franske medier hevder N'Golo Kanté ønsker seg bort fra Chelsea etter krangel med Frank Lampard.

N'Golo Kanté skal ha et ønske om å forlate Chelsea etter at han angivelig har havnet i en krangel med manager Frank Lampard. Ifølge Daily Mail og Le Parisien ønsket franskmannen å stå over en trening i forkant av landslagspausen for å delta i en venns byllup, men fikk nei. Rapportene sier at midtbanespilleren er rasende på grunn av Lampards avgjørelse og at det har bidratt til at han ønsker seg bort fra klubben etter sesongen. Real Madrid og Inter er blant klubbene som har blitt koblet til Kanté.

Said Benrahmas overgang fra Brentford til West Ham står i fare for å kollapse, melder The Mirror. Avisen påstår at The Hammers nå i stedet vil rette sitt fokus mot Joshua King igjen. London-klubben fikk et bud 13 millioner pund avslått forrige uke.

The Mirror hevder Benrahma nå i stedet kan havne i Crystal Palace.

Manchester City ble koblet til nye venstrebacker i sommer, men vinduet lukket uten tellende resultat. Ifølge The Sun kan klubben komme til å legge inn et bud på Ajax-backen Nicolas Tagliafico i januar i stedet.

Tottenham på sin side ble koblet til Inters Milan Skriniar før overgangsvinduet stengte. Team Talk hevder London-klubbens interesse for den slovakiske stopperen er reell og at en overgang fremdeles er aktuell i neste vindu.

Fulham fortsetter en desperat jakt på nye midtstoppere etter en svak start på årets sesong. Ifølge Football Insider står Huddersfield-stopper Terence Kongolo høyt på ønskelisten.

Flere Manchester United-spillere skal ha uttrykt skuffelse over behandlingen Sergio Romero får i klubben etter å ha endt opp som tredjevalg mellom stengene. Det skriver ESPN. 33-åringen ble priset vekk fra en overgang på deadline day da United krevde 10 millioner pund.

Frederic Guilberts overgang fra Aston Villa til Nantes falt gjennom på deadline day. Nå skriver Express and Star at 25-åringen har bestemt seg for å bite tennene sammen og kjempe for en plass på laget i Birmingham-klubben i stedet.

Leeds-direktør Victor Orta bekrefter overfor Yorkshire Evening Post at klubben vurderer flere forsterkninger fra nivå to i England. Derbys Louie Sibley og Norwich-spiller Todd Cantwell er blant spillerne som blir omtalt som aktuelle. Fristen for å hente spillere fra Championship utløper førstkommende fredag.