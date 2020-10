Tirsdagens Premier League-rykter

Hevder Heung-min Son har blitt klubbens førsteprioritering.

Tottenham-angriperen har levert strålende så langt denne sesongen og nå håper klubbens ledelse at sørkoreaneren vil signere en ny avtale. Daily Mail skriver at etter et hektisk overgangsvindu for Tottenham vil det nå prioriteres å sikre Heung-min Son på en ny kontrakt. Koreanerens nåværende avtale går ut sommeren 2023 og klubben skal være villige til å gi ham en solid lønnsøkning. I tillegg til å ha levert godt på banen over flere år for Tottenham er sørkoreaneren også viktig kommersielt for klubben som følge av sin enorme popularitet i Asia.

Phil Jones skal være lei av sin situasjon i Manchester United og kan komme til å forlate klubben i januar, melder The Sun. Jones har ikke spilt et eneste minutt for Ole Gunnar Solskjær så langt denne sesongen og virker ikke å være en del av nordmannens fremtidsplaner. Det til tross for at han så sent som i fjor skrev under på en avtale frem til 2023 med klubben. Den avtalen skal også ha sikret Jones en lønn på cirka 100.000 pund i uken.

Real Madrid vurderer allerede nå om de skal kjøpe tilbake Sergio Reguilon fra Tottenham, melder spanske AS. Real Madrid sikret seg en tilbakekjøpsklausul da de solgte venstrebacken til Spurs i det forrige overgangsvinduet og den klausulen er aktiv allerede til neste sommer. Reguilon har fått en meget lovende start i Tottenham-trøyen og var senest i helgen involvert i ett av Tottenhams tre mål mot West Ham.

Danny Ings fortsetter å imponere i Southampton-trøyen. Nå skal han være nær med å skrive under på en ny kontrakt med Premier League-klubben. Det er The Athletic som melder at Southampton har stor tro på at spissen vil signere en forlenget avtale. 28-årings nåværende kontrakt går ut om to år.

Liverpool vurderer om de skal prøve å signere Ben White fra Brighton, melder Football Insider. Merseyside-klubben kan komme til å forsterke i januar som følge av at Virgil van Dijk pådro seg en alvorlig kneskade i oppgjøret mot Everton. Nettstedet hevder at de Liverpool vil fortsette å følge med på Whites utvikling i tiden fremover.