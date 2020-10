Tirsdagens Premier League-rykter

Manchester City hevdes å være på managerjakt.

Pep Guardiolas kontrakt med Manchester City går ut etter sesongen og nå skal klubbledelsen være på jakt etter en som kan erstatte deres manager, melder Daily Mail. Avisen skriver at Manchester City allerede har sett seg ut to kandidater. Den ene er RB Leipzig-manager Julian Nagelsmann, mens de lyseblå også har vist interesse for tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino.

Arsenal skal fortsatt være interessert i den 22 år gamle midtbanespilleren Houssem Aouar i Lyon, melder italienske Tuttosport. London-klubben må imidlertid vente seg hard konkurranse fra både Paris Saint-Germain og Juventus, ifølge avisen.

Burnley-manager Sean Dyche har havnet på bookmakernes liste over mulige managerkandidater som kan komme til å erstatte England-sjef Gareth Southgate. Dyche sier imidlertid til Burnley Express at han tror det er lite sannhet i at han skal være aktuell som England-manager og at han ikke tenker på det.

Jack Wilshere har fortsatt til gode å finne seg en ny klubb etter at kontrakten hans med West Ham ble terminert. 28-åringen skal fortsatt være motivert til å satse videre. Daily Mail skriver at den tidligere Arsenal-mannen vurderer en overgang til amerikanske MLS.

Arsenal skal ha tilbudt midtstopper Shkodran Mustafi en ny kontrakt, men spilleren ser ut til å forlate London-klubben gratis til sommeren, melder Football.London. Hans nåværende avtale med London-klubben går ut etter sesongen og Mustafi skal ha avslått tilbudet han fikk av klubben.

Aston Villa skal ha et ønske om å kvitte seg med Henri Lansbury, men spilleren lykkes ikke med å finne seg en ny klubb i forrige overgangsvindu. The Athletic melder at Aston Villa nylig skal ha gitt et tilbud til spilleren for å få ham til å terminere kontrakten, men spilleren skal ha takket nei – det til tross for at han ikke ble tatt ut til lagets Premier League-tropp. Lansburys kontrakt går ut til sommeren.

West Bromwich-manager Slaven Bilic skal være irritert etter at klubbledelsen valgte å kvitte seg med forsvarsspiller Ahmed Hegazi bak ryggen hans, melder The Sun. Egypteren er på vei på lån til klubben Al-Ittihad i Saudi-Arabia.