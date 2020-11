Tirsdagens Premier League-rykter

Chelsea kobles med midtstoppere, det samme gjør Liverpool, mens Bayern Münchens David Alaba er et hett navn på ryktebørsen.

Klubber som Chelsea, Atletico Madrid og Inter skal alle være interessert i å sikre seg Borussia Mönchengladbach-spilleren Matthias Ginter, hevder tyske Kicker.

Chelsea kobles også med stopperen Anel Ahmedhodzic, som til daglig spiller for svenske Malmö FF og har en fortid i Nottingham Forest, skriver Expressen.

Liverpool er ventet å være i markedet etter en forsvarsspiller og den 20 år gamle nederlenderen Perr Schuurs fra Ajax blir igjen nevnt, ifølge The Mirror.

David Alaba virker etter alt å dømme å forlate Bayern München enten i januar eller etter sesongen. Juventus og Inter skal begge være interessert i østerrikeren, mens Real Madrid skal ha blitt kontaktet av spillerens agent, melder Calciomercato. Tidligere har også Liverpool blitt satt i forbindelse med spilleren.

Barcelona gir ikke opp håpet om å hente hjem Eric Garcia fra Manchester City og The Mirror skriver at katalanerne vil komme med et nytt bud på stopperen i januar.

Chelsea har West Hams Declan Rice høyt på ønskelisten og kan komme til å gjøre et forsøk på å hente ham i januarvinduet. The Mirror hevder at den blå londonklubben er villig til å bla opp rundt 60 millioner pund for Rice.

Real Madrid-profilen Isco ble nylig koblet med Everton og en gjenforening med Carlo Ancelotti. Italieneren ble nylig spurt om disse ryktene, men nøyde seg med å svare at han nå har fokus på de kommende kampene og ikke framtidige overganger, skriver The Mirror.

Tottenhams Dele Alli skal fortsatt være ute i kulden og Daily Mail skriver at spilleren er misfornøyd med at londonklubben skal ha blokkert en låneovergang til PSG i det forrige overgangsvinduet. Alli skal også være misfornøyd med at han ikke for noen forsikringer rundt situasjonen av manager José Mourinho.