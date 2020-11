Tirsdagens Premier League-rykter

Christian Eriksen kan være på vei tilbake til Premier League.

Christian Eriksen har ikke lyktes etter overgangen til Inter og italiensk fotball. Nå melder Football Insider at Tottenham er blitt tilbudt muligheten til å hente 28-åringen tilbake til London. Også andre Premier League-klubber skal ha blitt tilbudt danskens tjenester.

Tottenham har muligheten til å hente Gareth Bale permanent fra Real Madrid for 15 millioner euro, skriver Mundo Deportivo. Waliseren er i utgangspunktet lånt ut for resten av sesongen, men det er ikke utenkelig at 31-åringen har spilt sin siste kamp i Madrid.

Manchester United utsetter avgjørelsen rundt Sergio Romeros fremtid til en plan for Dean Henderson er spikret. De to er henholdsvis andre- og tredjekeeper i Manchester United denne sesongen. Romero har blitt koblet til en retur til Argentina, men det blir neppe noe av dersom Henderson lånes ut på nytt i januar.

Olivier Giroud må avfinne seg med å være andre- eller tredjevalg på topp for Chelsea denne sesongen. Nå vurderer 34-åringen om han må flytte på seg i januar, for å sikre en plass i Frankrikes EM-tropp, skriver Football London.

Den spanske avisen Sport skriver at Manchester Uniteds videre jakt på Ousmane Dembele blir vanskeligere i januar. Etter at stortalentet Ansu Fati pådro seg en skade, er det nemlig sannsynlig at franskmannen vil få mer spilletid fremover.

Klubber som Chelsesa, PSV og AC Milan skal være interessert i den bosniske Malmö-backen Anel Ahmedhodzic, skriver The Sun. Nylig gikk imidlertid spillerens far knallhardt ut i sosiale medier og hevdet at sønnens agent, Markus Rosenberg blokkerer en drømmeovergang til Chelsea.

Manchester United vil vurdere å sende trioen Ethan Galbraith, Arnau Puigal og Ethan Laird på lån når overgangsvinduet åpner i januar, skriver Manchester Evening News. Alle tre 19-åringene har vært innom klubbens førstelagstreninger.

Tidligere denne måneden bekreftet Silkeborg at klubben har solgt midtstopper Frederik Alves til en ikke navngitt utenlandsk klubb. BT skrev da at det trolig dreier seg om West Ham, men nå hevder italienske Calciomercato at også Torino er interessert i dansk-brasilianeren.