Tirsdagens Premier League-rykter

Trodde du sagaen rundt Jadon Sancho var over? Tro om igjen.

Manchester United er nemlig fortsatt interessert i Borussia Dortmunds Jadon Sancho, og håper å lande en avtale for 20-åringen før neste års EM-sluttspill, melder 90min.

Spanske AS skriver at Paris Saint-Germain er klare til å hente Real Madrids Sergio Ramos. Midtstopperen står fritt til å forhandle med andre klubber fra 1. januar, men den franske storavisen L'Equipe skriver at PSG-ryktene kun er et pressmiddel fra Ramos' team for å presse fram en ny toårskontrakt for 34-åringen.

Samtidig skriver Goal at PSG prøver å sikre nye kontrakter for både Kylian Mbappe og Neymar.

Barcelona vurderer å gjøre et fremstøt på Arsenals tyske midtstopper Skhodran Mustafi. 28-åringen skal være Barcas backup-løsning om katalanerne ikke lykkes med å hente Antonio Rüdiger, ifølge Express.

Tidligere Chelsea-stopper John Terry seiler opp som en av kandidatene til å ta over managerjobben i Derby. Det skriver Daily Mail.

Manchester United kobles til Sporting Lisboas 20 år gamle midtstopper David Carmo, om vi skal tro The Athletic.

Express skriver at Chelsea er klare til å selge unna spillere for totalt 67 millioner pund for å finansiere et kjøp av West Hams midtbanespiller Declan Rice.

Jonny Evans ser ut til å få ny kontrakt med Leicester. The Athletic skriver at 32-åringen har åpnet samtaler med klubben for en forlengning av den nåværende avtalen.

Spanske Sport skriver at Barcelona er klare til å selge fire spillere i januar. Det skal dreie seg om Junior Firpo, Samuel Umtiti, Manuel Fernandes og danske Martin Braithwate.

Husker du Rudy Gestede, som blant annet spilte for Cardiff, Blackburn, Aston Villa og Middlesbrough? Vel, nå skriver The Age at den australske klubben Melbourne Victory ønsker å signere 32-åringen.

