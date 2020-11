Tirsdagens Premier League-rykter

Engelsk landslagsprofil kan være på flyttefot etter gode prestasjoner i Premier League denne sesongen.

Pep Guardiola har nylig signert en ny avtale som binder han til Manchester City i flere år frem i tid. Nå skal spanjolen ifølge The Independent ha startet jakten på spillerne han skal bygge laget rundt i fremtiden. Ifølge avisen har Guardiola fremmet et ønske om at klubben skal kjøpe Jack Grealish fra Aston Villa.

Dean Henderson vendte tilbake til Manchester United etter utlån til Sheffield United forrige sesong. På Old Trafford har han derimot blitt henvist til benken i mesteparten av tiden bak David de Gea.

Flere medier har spekulert i at keeperen skal ønske seg på et nytt utlån i januar, Brighton og Leeds trekkes fram som mulige klubber som kan være interessert, men ifølge Sky Sports sier Ole Gunnar Solskjær at Henderson blir værende i klubben.

Frank Lampard sier ifølge The Mirror at han ønsker at Olivier Giroud blir værende i Chelsea. Den 34 år gamle franskmannen skal ha ønsket seg bort for å sikre spilletid med tanke på en plass i EM-troppen til Frankrike neste sommer. Allikevel rapporterer Independent at klubben ikke vil stå i veien for Giroud om han insisterer på å dra videre til en ny klubb.

Real Madrids Isco skal ifølge hans agent ønske nye utfordringer kommende overgangsvindu. AS skriver at hovedstadsklubben enda ikke har mottatt noen bud på spanjolen, men både Arsenal og Manchester City har tidligere blitt linket til 28-åringen.

Christian Eriksen skal være ønsket av Borussia Dortmund. Dansken har vært en skuffelse i Inter etter overgangen fra Tottenham og skal ifølge flere italienske medier være på vei bort.

Dayot Upamecano vil forlate Leipzig kommende sommer, melder The Mirror. Liverpool skal etter rapportene ha utpekt franskmannen som et mål før neste sesong.

West Ham-profilen Declan Rice (21) kobles stadig til Chelsea, klubben han spilte for i nesten åtte år fram til han havnet hos West Ham som 14-åring.

Alen Halilovic ble lansert som den nye Luka Modric og ble hentet til Barcelona i ung alder. Nå har kroaten signert en avtale med Champiosnhip-klubben Birmingham, dit kommer han fra AC Milan.

Daily Express melder at Arsenal er ute etter Lilles Yusuf Yazici. Spilleren skal selv være interessert i en overgang skriver flere franske medier.

Alan Pardew har tatt over jobben som teknisk direktør i den bulgarske klubben CSKA Sofia.

Arsenal er i samtaler om en nye kontrakt med tenåringen Folarin Balogun, ifølge The Athletic. Sheffield United har tidligere ønsket å kjøpe unggutten.

