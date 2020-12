Tirsdagens Premier League-rykter

Chelsea-spiss jaktes i Italia, Manchester United håper på midtstopper-avtale og Liverpool må bla opp for ung forsvarsspiller.

Inter håper å få til en låneavtale for den franske spissen Olivier Giroud. Italienerne vil låne Chelsea-spissen i seks måneder - ut sesongen - melder Daily Mail.

Juventus skal imidlertid også ha fått øynene opp for Girouds kvaliteter og Andrea Pirlo vurderer også et framstøt mot kraftspissen, ifølge Calciomercato.

Chelsea ønsker å hente David Alaba fra Bayern München og håper å starte forhandlinger med 28-åringen i januar med tanke på en overgang til sommeren da østerrikerens kontrakt med tyskerne har gått ut, melder AS.

Manchester United jakter Villarreals Pau Torres og håper at det er mulig å inkludere Eric Bailly i en overgang med en totalverdi på rundt 60 millioner pund, ifølge Teamtalk. Bailly ble som kjent hentet til United fra nettopp Villarreal.

Liverpool kan få hente Ajax-forsvarer Perr Schuurs, skriver nederlandske Telegraaf, men bare om de hoster opp rundt 27 millioner pund for ungguten.

Tottenham følger utviklingen til midtstopperen Gian Marco Ferrari fra Sassuolo med tanke på en mulig overgang i januar, hevder nettstedet 90min.

Manchester United vurderer muligheten å gå gå for Inters Christian Eriksen. Danskens tidligere klubb, Tottenham, skal imidlertid ikke være interessert i å hente midtbanespilleren tilbake, melder Football Insider.

Fulham-keeper Alphonse Areola sier han takket nei til klubber som Real Madrid og PSG i sommer, for å kunne spille i Premier League, ifølge franske Canal+.

Det at tidligere Liverpool-spiller Ryan Kent, nå i skotske Rangers, byttet agent i sommer, kan tyde på at alt ligger til rette for en overgang til Premier League om ikke lenge, mener tidligere Rangers-sjef Alex McLeish. Leeds har flere ganger blitt koblet med vingen, ifølge Glasgow Evening Times.

Bayern Münchens Javi Garcia har hintet om at han ønsker å forlate det tyske mesterlaget etter sesongen og prøve noe nytt, skriver Eurosport.

En rekke store klubber skal ha vist interesse for AZ Alkmaars Mohamed Taabouni og mye tyder på at 18-åringen drar til en klubb i enten Spania eller Italia i januar, melder Voetbal International.

Newcastle ønsker å signere Jetro Willems fra Eintracht Frankfurt på en permanent overgang, etter at han tidligere har vært på lån i klubben. Den gang ble avtalen avsluttet fordi nederlenderen pådro seg en langtidsskade, skriver Shields Gazette.

