Tirsdagens Premier League-rykter

Drakamp i Nord-London om Serie A-profil, og omskolert Real Madrid-spiller til Manchester?

Både Tottenham og Arsenal blir satt i forbindelse med midtbanespilleren Frank Kessie (23). Det påstår i alle fall Calciomercato, som hevder ivoraneren verdsettes til hele 532 millioner kroner. Kessie har kontrakt med AC Milan til sommeren 2022.

Tyrkiske Sport Digitale mener en overgang for Mesut Özil til Fenerbahce i januar skal være «90 prosent sikker». Opplysningene skal stamme fra en av Fenerbahces styremedlemmer. Özil har vært helt ute av diskusjonen om en plass på Arsenals lag i lang tid.

The Sun merker seg at den tidligere Brasil-profilen Hulk (34) skiller lag med Shanghai SIPG fra 1. januar. Angriperen kobles til en gratisovergang til Premier League, hevdes det.

Det Real Madrid-inspirerte nettstedet Defensa Central hevder Manchester United vurderer vingen Lucas Vázquez (29) fra den helhvite gigantklubben i Spanias hovedstad.

Vázquez har denne sesongen figurert oftere på høyrebacken enn lenger framme i banen på Real Madrids lag. Nå seiler han angivelig opp som et mulig alternativ til Aaron Wan-Bissaka (23) på Uniteds høyreback.

Football Insider kan fortelle at Manchester United er innstilt på å la den argentinske tredjekeeperen Sergio Romero (33) skifte klubb i januar. Romero blir etter opplysningene å dømme solgt dersom United får inn bud på drøyt 23,6 millioner kroner for ham. Et utlån kan også bli en mulighet.

Liverpool håper å få begynt på forhandlinger med Fabinho (27) angående en ny kontrakt innen kort tid, skriver The Guardian.

Venstrebacken Jetro Willlems (26) skal ha avslått et tilbud om en lengre avtale med Eintracht Frankfurt. Det gir Newcastle en sjanse til å hente tilbake Willems til St. James' Park, ifølge Newcastle Chronicle. Nederlenderen spilte på utlån hos geordiene forrige sesong, før en skade satte en tidlig stopper for samarbeidet i januar.

Samme avis skriver at Newcastle håper å være tilbake på treningsanlegget Benton i løpet av tirsdag etter et smitteutbrudd med koronavirus utsatte forrige ukes Premier League-oppgjør mot Aston Villa. Mannskapet til Steve Bruce satser på å få spilt den planlagte hjemmekampen mot West Bromwich til helga.

Chelsea-manager Frank Lampard sier ifølge Evening Standard at han ikke opplever noe press mot seg for å selge verdens dyreste keeper Kepa Arrizabelaga (26).

Den spanske burvokteren kostet londonklubben nesten 840 millioner kroner i 2018. Tirsdag får Kepa mest sannsynlig spille sin første Chelsea-kamp siden oktober når laget møter Krasnodar hjemme i Champions League.

