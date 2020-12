Tirsdagens Premier League-rykter

Brandon Williams skal være ønsket av Southampton.

The Thelegraph skriver nemlig at Soton skal være interessert i å hente Manchester United-backen Brandon Williams på lån i januar.

Inters Christian Eriksen skal ha takket nei til en Premier League-retur, og øyner nå en overgang til den franske storklubben PSG, skriver Daily Star.

Arsenals forsvarstalent William Saliba (19) skal være interessert i et utlån et annet sted i England, fremfor å tilegne seg spilletid i Frankrike. Det skriver The Athletic.

Liverpool Echo skriver at Everton skal være trygge på å beholde Thierry Small (16). Unggutten har blitt koblet til både Arsenal, Bayern og Juventus, men Everton skal skal ha stor tro på at det engelske backtalentet blir værende.

Tuttosport melder at Juventus-president Andrea Agnelli sier klubben har tilbudt Paulo Dybala en ny kontrakt, etter at 27-åringen påsto det motsatte.

Watford-spiss Troy Deeney sier til Talksport at Arsenal-manager Mikel Arteta må holde et krisemøte med spillerne etter tapet mot Burnley i helgen.

Tidligere Leeds-spiss Noel Whelan sier klubbens portugisiske kantspiller Helder Costa ikke tilførte noe som helst i den andre omgangen i 1-2-tapet mot West Ham. Det melder Football Insider.

Johnny Heitinga, tidligere nederlandsk landslagsspiller, har satt spørsmålstegn ved om landsmann Donny van de Beek gjorde riktig valg da han gikk til Manchester United, skriver Mirror.

Mino Raiola skapte overskifter da han snakket om Paul Pogba nylig, og nå har den eksentriske agenten uttalt seg igjen.

- Pogba? Jeg snakket ikke om januar. Jeg uttrykte min mening. I England svimer alle av bare fordi jeg sier min mening. La oss gi Paul litt fred og ro. Den nye Pogba eksisterer ikke, sier Raiola ifølge Fabrizio Romano,

