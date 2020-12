Tirsdagens Premier League-rykter

Sergio Ramos og Diego Costa til London, mens Manchester United tar opp igjen en gammel tråd?

Evening Standard melder at Tottenham-manager José Mourinho sikter høyt, og ønsker seg en gjenforening med Real Madrid-stopper Sergio Ramos (34).

Spurs-sjefen ser angivelig en mulighet for å lokke den spanske landslagskapteinen til London, ettersom Ramos og Real Madrid stadig ikke er blitt enige om betingelsene for å fortsette samarbeidet.

Sevilla-profilen Joan Jordán (26) er ifølge The Sun på radaren til Arsenal og Mikel Arteta. Midtbanespilleren er angivelig tilgjengelig for et salg hvis «The Gunners» blar opp rundt 375 millioner kroner.

Arsenal skal også være interessert en annen av landsmennene til klubbens trener. Barcelona-playmakeren Riqui Puig (21) kan være aktuell londonklubben, melder The Atheltic.

Det stopper ikke der med påstander om Arsenal-handling i Spania. AS mener å vite at klubben også er på jakt etter en ny spiss, samt at tidligere Chelsea-spiss Diego Costa (32) kan ende opp hos byrivalen. Costa ønsker angivelig å få terminert avtalen sin med Atlético Madrid.

Mundo Deportivo skriver om større sannsynlighet for at Isco (28) velger Premier League enn Serie A, hvis han forlater Real Madrid. Både Everton og Arsenal hevdes å være interessert i midtbaneprofilen.

Milan kan komme til å hente en sterk konkurrent om plassen på laget for norske Jens Petter Hauge (21). Crystal Palace-stjernen Wilfried Zaha (28) står nemlig på blokka til storklubben, hevder The Sun.

Den engelske tabloidavisa mener Milan håper å få til en Zaha-overgang allerede i januar. Milanoklubben jakter sin første Serie A-tittel på ti år.

Samtidig venter Milans offensive midtbaneprofil Hakan Çalhanoğlu (26) fortsatt på et nytt kontraktsforslag fra klubben, rapporterer Gazzetta dello Sport. Den tyskfødte tyrkeren krever langt bedre betalt enn arbeidsgiveren har foreslått. Çalhanoğlu ble tidligere denne måneden satt i forbindelse med Manchester United.

Mundo Deportivo mener å vite at Manchester United fortsatt snakker med Barcelona om en mulig overgang for Ousmane Dembélé (23). Den skadeplagede franske vingen ble forsøkt hentet til Old Trafford på siste dag av forrige overgangsvindu, uten at noe ble gjennomført.

Dembélé og Barcelona er i dialog om en mulig lengre kontrakt, men spillerens representanter skal også ha vært i kontakt med blant andre United. De røde djevlene er angivelig interessert i både et lån og et eventuelt kjøp, hevder samme avis.

Brandon Williams (20) skal fortsatt være aktuell for et utlån til Newcastle, hevder Newcastle Chronicle. Manchester United-backen kan bli en av flere lånoverganger til «The Magpies» i januarvinduet, ifølge lokalavisas opplysninger.

Aston Villa settes i forbindelse med Inters uruguayaner Matías Vecino (29). En overgang til Villa Park for midtbanespilleren kan bli gjennomført i januar, skal vi tro Calciomercato.

Middlesbrough er ute etter å hente Evertons Yannick Bolasie (31) til Championship. Vingen er ikke engang med i Premier League-troppen til «The Toffees», og har ikke spilt førstelagsfotball etter at utlånsperioden i portugisiske Sporting løp ut i april.

