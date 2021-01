Tirsdagens Premier League-rykter

David Alaba skal ha kommet til enighet med ny storklubb.

Manchester Uniteds Jesse Lingard har over lengre tid blitt koblet vekk fra de røde djevlene, og ifølge ESPN er klubber som Tottenham, West Ham, Marseille og Inter interessert i 28-åringen. Ole Gunnar Solskjær skal imidlertid ikke ønske å selge ham nå i januar.

David Alabas karriere i Bayern München ser ut til å gå mot en ende, da østerrikerens kontrakt med det tyske storlaget går ut til sommeren. Nå skal 28-åringen ha kommet til enighet med Real Madrid, melder den spanske avisen Marca.

Arsenal skal være interessert i å få kloa i Norwich' Emiliano Buendia. Sky Sports skriver imidlertid at The Gunners må ut med 40-50 millioner pund dersom Championship-klubben skal være villig til å selge.

Dele Alli ser ut til å nærme seg en overgang til PSG. The Sun rapporterer at den offensive midtbanespilleren er overbevist over at han kommer til å dra på utlån til den franske storklubben nå i januar.

Sam Allardyce og West Bromwich virker å være på spissjakt. Ifølge Expressandstar er Galatasarays Mbaye Diagne på ønskelisten. Andy Carrol har også blitt koblet til The Baggies, men Talksport skriver at han ikke er et alternativ.

Ifølge The Athletic er også David Moyes West Ham på jakt etter angrepsforsterkninger. Avisen melder at klubben har lagt inn bud på Sevilla-spiller Youssef En-Nesyri.

West Ham, sammen med AC Milan, skal også ha forhørt seg om Barcelona-back Junior Firpo. Det skriver ESPN.

En annen Premier League-klubb som kan se ut til å ønske å forsterke fremover i banen er Fulham. Ifølge Football Insider prøvde klubben seg på en sjokkovergang for deres tidligere franske spiss, Moussa Dembele, før han dro på utlån til Atletico Madrid fra Lyon forrige uke.

Chelsea-talentet Marcel Lewis har en kontrakt med London-klubben som går ut til sommeren. Football Insider skriver at flere store klubber følger med på 19-åringens situasjon.

Manchester United-talentene Dylan Levitt og Teden Mengi kan være på vei bort fra Old Trafford, men det skal kun være snakk om utlån som vil vare ut sesongen. Manchester Evening News skriver at klubben har mottatt interesse fra flere klubber.

