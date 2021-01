Tirsdagens Premier League-rykter

Edin Dzeko kobles med en Premier League-retur, mens Jesse Lingard nærmer seg et utlån.

Edin Dzekos dager i Roma kan se ut til å gå mot en ende, da bosnieren ifølge Goal har havnet på kanten med trener Paulo Fonseca. Italienske Gazzetta Dello Sport skriver at en overgang tilbake til Premier League kan være aktuelt, med klubber som Everton og West Ham interessert i 34-åringen.

Ifølge Evening Standard er West Ham også interessert i Manchester Uniteds Jesse Lingard, som skal ha fått klarsignal til å forlate klubben på lån. 28-åringen har også blitt koblet med Aston Villa og Sheffield United.

Les også: Stefan Johansen klar for ny klubb: Lånes ut fra Fulham

Manchester United på sin side skal jobbe for å sikre seg det brasilianske stortalentet Gabriel Veron fra Palmeiras, melder spanske Sport. 18-åringen skal også ha tiltrukket seg interesse fra andre storklubber som Manchester City, Barcelona og Juventus.

Det har enn så lenge ikke skjedd noe gjennombrudd i Dele Allis mulige overgang til PSG fra Tottenham. The Athletic skriver at den franske storklubben har fått avslått tre bud, men at de fortsatt jobber med å lande en avtale.

Les også: Møller Dæhli klar for Nürnberg

En som kan være på vei ut fra PSG er Julian Draxler. Ifølge L'Equipe er klubben villig til å sende tyskeren til Arsenal, i bytte for The Gunners' 21 år gamle franskmann Matteo Guendouzi.

Wolverhampton sikret seg nylig Willian Jose på lån fra Real Sociedad, og nå melder Express&Star at Patrick Cutrone, som har havnet lenger bak i rekkene, kan være på vei bort. Serie A-klubben Udinese skal være i samtaler med Wolves om å hente 23-åringen på lån, men også Parma skal angivelig være interessert i spissen.

Shkodran Mustafis dager i Arsenal ser ut til å gå mot en ende, da kontrakten hans går ut til sommeren. Midtstopperen skal imidlertid være klar for å forlate The Gunners allerede nå, og er ifølge Football.London i samtaler med klubben om å avslutte samarbeidet. 28-åringen skal ha tiltrukket seg interesse fra italienske Lazio og klubber fra hjemlandet.

Monaco og Benfica skal ha blitt med i kampen om signaturen til Demarai Gray, som har en kontrakt med Leicester som går ut til sommeren, melder The Guardian. Kantspilleren skal også være ønsket av Crystal Palace.

Reklame Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk