Deadline Day er historie, men ryktene tar aldri pause. Her er tirsdagens Premier League-rykter.

Vi begynner i Tyskland hvor den franske midtstopperen Dayot Upamecano har vært ryktet bort fra RB Leipzig over en lengre periode, og nå er det flere klubber som ligger langflate, melder Mirror. Bayern har vært nevnt lenge, og nå skal Bayern-sjef Karl-Heinz Rummenigge sagt at Liverpool og Chelsea også skal være interessert.

Liverpool signerte både Ben Davies fra Preston og Ozan Kabak fra Schalke 04 på overgangsmarkedets siste dag, men de skal ifølge RMC, ha fått et bud på rundt 200 millioner kroner avslått på Marseilles Duje Caleta-Car.

Mer Liverpool. For sent mandag kveld skal Southampton ha kommet med en låneforespørsel på den unge høyrebacken Neco Williams, men Merseyside-klubben skal ha takket nei. Det er Sky Sports som melder dette.

En gammel Premier League-kjenning, Diego Costa, er klubbløs og har vært linket til en retur til engelsk fotball. Mail avkrefter derimot at spanjolen skal være på vei til Manchester City, etter at ryktene har svirret.

Express melder samtidig at naboklubben Manchester United aldri skal å ha vært interessert i Edin Dzeko, selv om flere italienske medier skal ha hevdet det den siste tiden.

Brandon Williams var lenge ryktet bort fra Old Trafford, men ifølge Sun, skal Ole Gunnar Solskjær ønske seg Williams med videre. Newcastle, Southampton og West Ham var alle interesserte i unggutten.

Så over til noen trenerrykter for AFC Wimbledon er på trenerjakt, og skal se på mulighetene til å skape historie. For nå skal Emma Hayes, hovedtrener for Chelseas kvinnelag, være aktuell for å ta over ansvaret i League One-klubben. Hun vil med det bli den første kvinnelige treneren i det engelske ligasystemet for herrer, melder Express.

Times melder at Liverpool og Manchester United følger med på Aston Villas lovende midtbanespiller Carney Chukwuemeka.

