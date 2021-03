Tirsdagens Premier League-rykter

Arsenal-spiss hevdes å være på vei bort, Bayern München henter back fra England og Manchester United har fått en Erling Braut Haaland-beskjed.

West Ham håper å sikre seg spissen Tammy Abraham fra Chelsea til sommeren. Londonklubben skal også ha Arsenals Eddie Nketiah og Brentfords Ivan Toney på ønskelisten foran det kommende overgangsvinduet, ifølge Daily Star.

Reading-back Omar Richards skal være på det nærmeste klar for Bayern Mïnchen og skal ha blitt enig med storklubben om en fireårskontrakt, melder Sky Sports.

Mye tyder på at den franske spissen Alexandre Lacazette kommer til å forlate Arsenal etter denne sesongen, hevder Football London. Lacazette har vært i londonklubben siden han ble hentet fra Lyon sommeren 2017.

Manchester United kan gå glipp av Borussia Dortmunds Erling Braut Haaland, mener tidligere superspiss Andy Cole. Han sier nemlig at United ikke lenger er i en posisjon der de kan lokke til seg de beste spillerne i verden, skriver The Mirror.

Hvis Harry Kane ønsker å prøve noe annet enn Tottenham, så kan denne sommeren være siste mulighet for ham, mener ekspert Danny Murphy. Han sier til Talksport at det kan være tiden for at spissen nå tar neste steg i karrieren.

Midtstopper Gary Cahill sier at han ikke har noen bekymringer rundt framtiden sin i Crystal Palace, melder London Evening Standard.

Den franske burvokteren Ilan Meslier kan finne på å forlate Leeds etter sesongen, hevder tidligere Leeds-spiller Danny Mills. Han sier til Football Insider at om klubben ikke fortsetter å utvikle seg, så kan det bli aktuelt for den lovende keeperen å se seg om etter andre muligheter.

Manchester City-manager Josep Guardiola går langt i å bekrefte at midtstopper Eric Garcia slutter seg til Barcelona etter denne sesongen, ifølge Marca.

Leicester snuser på Celtic-spilleren Odsonne Edouard, men kan få konkurranse fra både Arsenal og Aston Villa, melder Leicester Mercury.

Morgan Sanson, som kom til Aston Villa i januarvinduet, sier Leeds var interessert i ham i fjor sommer, før han bestemte seg for å dra til Villa Park, ifølge Yorkshire Evening Post.

Sheffield United-keeper Aaron Ramsdale sier han gjerne blir med klubben videre, selv om den skulle rykke ned fra Premier League etter denne sesongen. Det til tross for at han har blitt koblet med West Ham, skriver Sheffield Star.

Til slutt tar vi med at Storbritannias statsminister, Boris Johnson, sier at England kan ta på seg å arrangere hele EM-sluttspillet i fotball til sommeren, om det skulle bli nødvendig. Ifølge The Sun vil England og Irland også gjøre et forsøk på å få arrangere fotball-VM i 2030.

