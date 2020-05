Titalls Premier League-spillere kan komme til å forlate klubbene sine før sesongen er ferdigspilt

Her er oversikten over hvilke Premier League-spillere som er på utgående kontrakt.

Premier League bekreftet denne uken at klubbene kan gå i forhandlinger med sine egne spillere om kortsiktig forlenging av kontrakter som går ut 30. juni.

Håpet er at spillerne skal knytte seg til klubbene sine til sesongen er ferdigspilt, selv om sesongen skulle skyves til etter den datoen.

Advokaten Nick De Marco, som er ekspert på idrettsjus, er imidlertid klar på at ingenting kan hindre spillere i å forlate klubben 30. juni, selv om sesongen ikke er ferdigspilt.

- Verken FA, UEFA eller FIFA kan tvinge spillere til å bli værende, fordi britisk arbeidsrett forbyr det, sier De Marco til Sky Sports.

Dermed er det hele 57 Premier League-spillere som kan forlate sine klubber før sesongen er ferdigspilt.

Her er spillerne som kan komme til å forlate sine klubber gratis i sommer:

Aston Villa

Borja Baston

Keinan Davis

Bournemouth

Ryan Fraser

Jordan Ibe

Charlie Daniels

Andrew Surman

Simon Francis

Artur Boruc

Brad Smith

Brighton

Beram Kayal

Ezequiel Schelotto

Burnley

Aaron Lennon

Jeff Hendrick

Joe Hart

Phil Bardsley

Adam Legzidins

Chelsea

Pedro

Willian

Olivier Giroud

Willy Caballero

Crystal Palace

Stephen Henderson

Everton

Oumar Niasse

Leighton Baines

Cuco Martina

Maarten Stekelenburg

Leicester

Nampalys Mendy

Christian Fuchs

West Morgan

Eldin Jakupovic

Liverpool

Adam Lallana

Nathanial Clyna

Andy Lonergan

Manchester City

David Silva

Claudio Bravo

Newcastle

Javier Manquillo

Matty Longstaff

Andy Carroll

Jack Colback

Rob Elliot

Jamie Sterry

Sheffield United

Ricky Holmes

Leon Clarke

John Lundstram

Jack Rodwell

Phil Jagielka

Southampton

Shane Long

Tottenham

Jan Vertonghen

Michel Vorm

Watford

Adrian Mariappa

Ben Foster

Heurelho Gomes

Jose Holebas

West Ham

Carlos Sanchez

Pablo Zabaleta

Storbritannias idrettsminister Oliver Dowden var torsdag i møte med ledelsen i Premier League og stilte seg positiv til planen om å gjenoppta sesongen i juni.

Han kom med ønske om at kamper skal gjøres tilgjengelig på TV-kanaler som kan ses av alle og at ligaen skal la inntekter dryppe nedover i fotballpyramiden, men fotballen ser ut til å ha overbevist om at smitteverntiltakene er gode nok.

- Myndighetene åpner døra for at elitefotball kan spilles i juni under trygge forhold. I den forbindelse bør man utvide folks adgang til å se direkteoverføringene og sørge for at inntektene som genereres støtter hele fotballfamilien, heter det i en uttalelse fra Dowden etter møtet.

Ministeren betegnet møtet som «positivt» og sa at det var et steg mot gjenopptakelse av elitefotballen.

En betingelse for at elitefotball kan spilles er at det skjer for tomme tribuner og at den strenge smittevernprotokollen overholdes.

Lovet støtte

Dowden gjorde det klart at fotballens besluttende organer må finalisere sine planer før et endelig klarsignal fra myndighetene kan gis, men sa at det er vilje til å få det til for tilhengernes, fotballens og hele samfunnets skyld.

– Vi var alle enige om at vi bare går videre med planene dersom det er trygt. Helsen til spillere, trenere og andre involverte kommer først, sa ministeren og lovet veiledning og støtte fra myndighetenes helseeksperter på veien videre.

Premier League-klubbene planlegger en ny videokonferanse mandag der beslutninger kan fattes.

Møtes mandag

Ligaen har denne uken hatt telefonmøter med spillere og managere om smitteverntiltakene. Det har kommet innvendinger mot planene om start 12. juni, og ifølge britiske medier er 19. juni trolig en mer realistisk dato for de første kampene.

Flere av spillerne har også sagt at de er engstelige for å gjenoppta full treningsaktivitet. Planen er at trening skal trappes opp i flere faser. Fra kommende mandag er det åpnet for trening i små grupper med distanse.

En av hindringene mot fullføring av sesongen ble for øvrig ryddet av veien da ligaen denne uken besluttet at klubbene får forhandle med spillere på utløpende kontrakt om kortvarige forlengelser som gjelder til sesongen er avsluttet. De har frist til 23. juni med å avtale slike forlengelser.