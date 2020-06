Tiz the Law vant galoppklassikeren Belmont Stakes

Tiz the Law la konkurrentene bak seg og stormet foran tomme tribuner inn til seier i galoppklassikeren Belmont Stakes i New York-forstaden Elmont.

Det er første gang siden Forrester for 138 år siden at en hest fra New York har vunnet det lokale storløpet, men det var ingen tilskuere som kunne hylle hest, jockey Manny Franco og trener Barclay Tagg.

82-årige Tagg har nå hatt vinnere i alle Triple Crown-løp.

– Jeg er glad jeg levde lenge til å få nok en hest som denne, sa han etter at Tiz the Law vant med fire lengder foran Dr. Post og Max Player.

Belmont Stakes er vanligvis siste løp i amerikansk galoppsports Triple Crown, men de to andre er utsatt til høsten. Normalt samler løpet 100.000 tilskuere. Lørdag var omtrent 100 personer til stede, inkludert jockeyer.

Alle unntatt hestene måtte bruke munnbind.

Det var den første betydelige idrettsbegivenhet i New York siden viruspandemien rammet. New York-guvernør Andrew Cuomo sto for det tradisjonelle klarsignalet til jockeyene via videolink.

Tiz the Law kan se fram til Kentucky Derby 5. september og Preakness Stakes 3. oktober i jakten på å bli udødelig som Triple Crown-vinner.

