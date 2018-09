Håvard Tjørhom gir seg som Toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund

Det opplyser Norges Friidrettsforbund mandag.

Tjørhom, som har sittet to år i stillingen, sier det har vært et utrolig tungt valg å ta, og at det er vanskelig å forlate norsk friidrett i den posisjonen de er i nå.

– Men det har blitt tydelig for meg at logistikken med å bo med familien på Sola og jobbe i Oslo ikke er optimalt, sier Tjørhom i en pressemelding.

– Jeg har hatt to fantastiske og givende år med Norsk Friidrett. Jeg er likevel trygg på at dette er det riktige valget for meg nå, sier han videre.

Friidrettsforbundet opplyser at de har hatt et ønske om å ha Tjørhom med videre de neste sesongene.

– Når det er sagt har jeg respekt for den avgjørelsen han har tatt. Jeg er også veldig glad for at han hele tiden har klart å ha et absolutt fokus på å optimalisere forberedelsene for utøverne fram til EM i Berlin og gjennomføre et historisk bra mesterskap, sier generalsekretær i Norges Friidrettsforbund Kjetil Hildeskor.

Norges Friidrettsforbund vil presentere ny toppidrettssjef mandag formiddag.

