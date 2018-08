Tjørhom har ikke noe konkret medaljemål

Toppidrettssjefen i Norges Friidrettsforbund, Håvard Tjørhom, har EM-medaljer som målsetting, men vil ikke konkretisere antallet.

– Det kan gå mot tidenes beste EM med norske øyne?

– Ja, jeg leser det. At det er mange som skriver det synes jeg er veldig hyggelig Vi har utøvere og trenere som har kommet i den posisjonen at de blir snakket om som EM-favoritter. Det synes jeg er bra, sier toppidrettssjefen til NTB.

– Hva er målsettingen i EM i antall medaljer?

– Jeg skjønner godt at folk er opptatt av medaljer. Det er vi også, for vi ser hva de medaljene som Filip og Karsten tok med seg fra VM har gjort for norsk friidrett. Medaljer er definitivt viktig. Samtidig så tenker jeg at det er medaljer vi jobber for, men jeg vet at det er små detaljer det handler om. Det kan være ting som gjør at det kan være en god prestasjon selv om det ikke ender opp med medalje. Derfor har jeg ikke noe sånt egentlig medaljemål som jeg vil gå ut med, sier Tjørhom til NTB.

Norge leverte sitt desidert beste EM i Helsingfors i 1994. Da ble det tre gull, to sølv og én bronse.

– Det er et offensivt mål. Det var jo en generasjon med utøvere som herjet og som satte spor etter seg. At denne troppen blir nevnt sammen med dem synes jeg er inspirerende, sier han.

Herjet og satte spor

Den gang var det Geir Moen (200 m), Steinar Hoen (høyde) og Trine Hattestad (spyd) som sto for gullene. Moen tok også sølv på 100 m og Vebjørn Rodal sølvet på 800 m, mens Mette Bergman tok bronse i diskos.

Nå er det Karsten Warholm, Filip Ingebrigtsen og Isabelle Pedersen som er de heteste gullhåpene.

– Vi har flere medaljekandidater og det synes jeg også er positivt. Det gjør at favorittstempelet kanskje er litt lettere å bære på en måte. Vi er ikke avhengig av en eller to personer, men har flere.

Blant annet så dobler utøvere som Karsten Warholm (400 m og 400 m hekk), de tre brødrene Ingebrigtsen med 1500 og 5000 meter.

– Karsten gjorde det i U23-VM i fjor og det tar på, men de er offensive og tenker langsiktig.

Nordstad Moen har byttet ut 10.000 meter med maraton i EM. Han føler han mangler den farten som skal til. Det skal sies at Moens opprinnelig EM-plan handlet om nettopp maraton.

– Det går litt på treningen han har gjort siden i desember. Det er litt sykdom som har spilt inn og som gjør at han ikke har de fartsressursene som trengs på en 10.000 meter. Han har derimot et fantastisk godt grunnlag og han kan være helt i tetsjiktet på en maraton, sier Tjørhom, som ikke har glemt kvinnene.

To gode medaljekandidater

Der er det Isabelle Pedersen og Karoline Bjerkeli Grøvdal som kan være med og kjempe om medaljer. De andre kan likevel få gode opplevelser i et mesterskap.

– Vi har mange gode utøvere utenom de du nevnte, Isabelle og Karoline. Det er Amalie (Iuel), Lene (Retzius) med norsk rekord i stav, Sigrid (Borge) som har flere Diamond League-stevner i spyd denne sesongen. Tonje (Angelsen) er tilbake, og vi har et spennende comeback fra Ezinne (Okparaebo) på sprintene, sammen med Helene (Rønningen), sier toppidrettssjefen.

