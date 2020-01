TMZ: - Kobe Bryant omkom i helikopterulykke

Skal ha vært en av fem som omkom i en helikopterulykke.

Saken oppdateres

LOS ANGELES / OSLO (Nettaivsen): Basketballegenden Kobe Bryant skal ha omkommet i en helikopterulykke, melder den amerikanske nyhetsgiganten TMZ. Det blir opplyst fra KNTV at det har forekommet en helikopterulykke der fem mennesker har omkommet. Der har ikke Bryant blitt navngitt.

Også Variety rapporterer at de har fått bekreftet at 41-åringen har omkommet som følge av helikopterulykken i Los Angeles.

Det har ennå ikke blitt offisielt bekreftet hvorvidt Bryant er blant de fem som har omkommet i ulykken. Også Los Angeles Times bekrefter at det har forekommet en dødsulykke.

Det bekreftes fra sheriffen i Los Angeles at det er fem stykker som har omkommet i en helikopterulykke i området rundt Calabasas. På Twitter skriver de videre at de fortsetter sin etterforskning.

TMZ skriver videre at Bryant har vært kjent for å fly helikoptre, og gjorde så da han også spilte for Lakers. TMZ skriver at hverken Bryants kone Vanessa, eller noen av deres tre barn, skal ha vært ombord i flyet som krasjet.

Kobe Bryant er rangert som en av tidenes beste basketballspillere, og ligger som nummer fire på listen over spillere med flest poeng i løpet av sin karriere. Kun Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone og LeBron James har scoret flere.

Bryant ble draftet inn i NBA i 1996, da han droppet college og tok steget opp som proff fra high school. Han ble draftet av Charlotte Hornets, men så byttet til Los Angeles Lakers, der han spilte hele sin karriere.

Der dannet han en av NBAs mest fryktede duoer gjennom tidene med store, sterke Shaquille O'Neal, og sammen vant de tre strake NBA-titler mellom 2000 og 2002. Laget regnes fortsatt som et av tidenes aller beste.

Etter at O'Neal ble byttet videre til Miami Heat ble Bryant igjen for å ha bygge opp Lakers, og i 2009 og 2010 dannet han en ny skummel duo med spanske Pau Gasol, som gikk hele veien og sikret to nye titler for Lakers.

I løpet av sin legendariske karriere ble Bryant valgt ut til å spille i hele 18 All-Star-kamper, ble kåret til ligaens mest verdifulle spiller i 2008 og sikret seg fire «All-Star MVP»-trofeer.

Philadelphia-mannen er en av få spillere som har to draktnumre pensjonert for ett og samme lag. Bryant brukte nemlig både nummer 8 og nummer 24 i løpet av sine 20 år i Los Angeles Lakers, ingen av numrene kommer aldri til å bli brukt i fremtiden i Lakers' historie.

Han er også den spilleren med nest flest poeng i én og samme kamp da han vartet opp med 81 poeng mot Toronto Raptors i januar 2006. I sin aller siste kamp, ti år senere, scoret han 60 poeng da Utah Jazz ble slått.

Han rangeres også som en av de mest innflytelsesrike spillerne for det amerikanske landslaget. Han var nemlig med å vinne OL-gull med USA både i Beijing i 2008 og i London i 2012.